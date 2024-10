Además, los porcentajes son más altos conforme aumenta la edad.

Una de las lecciones más relevantes que nos dejó la pandemia de Covid-19 es la importancia de lavarse las manos en forma frecuente, en especial al regresar a casa, después de ir al baño y antes de manipular alimentos. Sin embargo, a poco tiempo de aquella crisis sanitaria, una encuesta revela que el hábito no se asentó por completo.

Leé también: Lavarse las manos reduce un 25% la transmisión de infecciones respiratorias

Un estudio realizado por el Consejo de Información sobre Seguridad Alimentaria de Australia arrojó conclusiones elocuentes. Las más destacadas: el 19% de las personas no se lava las manos luego de ir al baño y casi la mitad no lo hace antes de cocinar o comer.

Las mujeres, más higiénicas que los varones

Recogido por la publicación Science Alert, el informe realizado en base a las respuestas de 1.229 personas da cuenta de diferencias en este hábito según el género y la edad de los encuestados.

Ellas son más higiénicas , aunque por poco: un 83% de las mujeres dijo que siempre se lavan las manos luego de ir al baño, mientras que entre los varones el porcentaje cae al 80%.

, aunque por poco: un 83% de las mujeres dijo que siempre se lavan las manos luego de ir al baño, mientras que entre los varones el porcentaje cae al 80%. Más adultos y más pulcros: Un 86% de los mayores de 65 años dijo que mantiene este hábito; la cifra cae al 69% entre los menores de 34 años.

Lavado de manos y manipulación de alimentos: los porcentajes se desploman

El lavado de las manos ayuda a prevenir enfermedades. (Foto: Adobe Stock)

Tal como señalamos, la encuesta realizada en Australia revela que cerca de ocho de cada diez personas lava sus manos después de ir al baño. Ahora bien, en las consultas sobre la manipulación de alimentos las cifras caen considerablemente:

Solo el 55% de los varones se lava las manos antes de tocar alimentos.

Entre las mujeres, el porcentaje de respuestas afirmativas es del 62%.

Si bien existen informes que dan cuenta de que no todas las personas siguen este buen hábito, no abundan aquellos que aborden las razones por las que muchas personas no lavan sus manos en forma frecuente. Por caso, una encuesta realizada en La India reveló que los niños en las escuelas no lo hacen porque tienen una “baja percepción de las amenazas de enfermedades”.

El lavado de manos tiene su propio día en el calendario

Siguiendo a la fuente mencionada, lavarse las manos es como usar el cinturón de seguridad, un habito que se repite cada vez que subís a un auto y no en forma ocasional. “La conclusión: es una forma simple y rápida que te beneficia a vos y a quienes te rodean”, observan.

Lavarse las manos es una forma simple y rápida que te beneficia a vos y a quienes te rodean. (Foto: Archivo)

Tal como explicó Con Bienestar en ocasión del Día Mundial del Lavado de Manos, que se celebra cada año, el 15 de octubre, el contacto puede transmitir bacterias, virus y hongos, que no los podemos ver, pero que pueden enfermar a otras personas y a nosotros mismos. En tanto, este es un hábito que trasciende la pulcritud: es una manera rápida, simple y económica para prevenir enfermedades.

¿Cuándo lavarse las manos?

Antes, durante y después de preparar alimentos.

Antes de comer.

Antes y después de atender a una persona enferma o tratar lastimaduras.

Después de ir al baño.

Tras cambiar pañales o higienizar a un niño que haya ido al baño.

Después de limpiarse la nariz, toser o estornudar.

Después de trabajar en espacios como jardines, tocar la basura o animales.

Si las manos están visiblemente sucias o engrasadas.

Más allá de los contextos específicos, la Organización Mundial de la Salud recomienda hacerlo al menos cinco veces al día.

¿Cómo lavarse las manos correctamente?

La recomendación es mojarse las manos y frotarlas para crear espuma con el jabón, al menos por 20 segundos. Es importante hacerlo en ambas caras, entre los dedos y debajo de las uñas. Luego de enjuagarse, también es importante el secado porque tocar superficies con las manos húmedas favorece la propagación de gérmenes.

En caso de no tener cerca una canilla y jabón, se recomienda usar un desinfectante de manos a base de alcohol. Son eficaces contra una amplia gama de bacterias y virus que pueden causar muchas infecciones gastrointestinales y respiratorias.