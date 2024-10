Este martes, la ex niñera de Francisco, hijo de Fabiola Yañez y Alberto Fernández, se presentará ante la Justicia y declarará a pedido de la defensa del expresidente en el marco de la investigación por violencia de género.

Noelia Del Valle responderá las preguntas del fiscal federal Ramiro González, quien la citó a las 10 de la mañana. Esto se da tras la decisión del juez federal Julián Ercolini, quien desestimó tres testimonios de mujeres que habían trabajado para la pareja presidencial en la Quinta de Olivos.

El juez consideró que estas mujeres habían violado un acuerdo de confidencialidad al acudir previamente a una escribanía para presentar sus declaraciones de manera particular.

En los últimos días, Fabiola Yañez le dijo a su entorno que sufrió amenazas, aunque no aclaró cómo fueron ni quién las formuló. Tal como adelantó TN, la ex primera dama parece tener temor de que la Justicia explore en el contenido de su celular cuestiones que no tengan que ver con la causa contra el expresidente.

Alberto Fernández y Fabiola Yañez tomando un café. (Foto: EFE / Enrique Garcia Medina)

Así al menos lo expresó en una carta que le envió al propio fiscal González. “Por la presente le solicito me otorgue garantías de seguridad expresas respecto a que solamente se accederá y revisará el intercambio de chats que mantuve con Alberto Fernández de los que surgen sus actos de coacción, amedrentamiento y violencia”, dice la nota presentada por Yañez y a la que TN tuvo acceso.

Sofía Pacchi, examiga de Fabiola Yañez, rompió el silencio con su declaración ante la Justicia y negó rotundamente los rumores que la vinculaban sentimentalmente con el expresidente. “Nunca fui amante de Alberto Fernández”, afirmó.

La exasesora de Yañez se presentó la semana pasada en Comodoro Py para declarar como testigo ante el fiscal González. Según contó en la declaración de 11 páginas a la que tuvo acceso TN, sus entradas a la Quinta de Olivos siempre fueron por cuestiones laborales, pero también admitió que, como amiga íntima de Yañez, tenía el acceso más fácil que otros.

Sofía Pacchi negó haber sido amante de Alberto Fernández. (Foto: Instagram /Sofía Pacchi)

“Podía ingresar en cualquier horario porque era amiga personal de Fabiola. Nunca le hice daño a ella. Jamás fui amante de Alberto Fernández. Me duele que se diga eso, me lastima a mí y a mi familia”, completó.