Será el sábado 2 de noviembre a las 20, en «La Pieza Rosa», el nuevo espacio de exposición del Museo Provincial de Artes.

A través de una serie de autorretratos cargados de simbolismo y color, la artista invita a un viaje introspectivo por la llanura pampeana. «Melancogaucha» es una obra en constante evolución que nace de la necesidad de explorar la identidad a través de la imagen. En palabras de la artista, «es una búsqueda identitaria a través de la creación de imágenes escenificadas o espontáneas donde el color toma protagonismo por primera vez en mi obra personal».

«Melancogaucha» es una obra en proceso que nace en 2020 a partir de la creación de un personaje ficticio en el que se encuentran el autorretrato en sus múltiples formas y la llanura pampeana.

Como complemento de la muestra habrá un vivo de música y poesía a cargo de José Tomas, presentando «Canciones de Daianero» y «Poemas de la rosa caliente».

El proyecto curatorial de «La Pieza Rosa» corresponde a Lis Cofré y Lihue Pumilla, integrantes del equipo del MPArtes. El acceso a la muestra es libre y gratuito.

Manuela Sayt nació en General Pico, La Pampa, el 26 de mayo de 1991. Se graduó de fotógrafa profesional en el Instituto «Escuela Superior de Formación Fotográfica» de la ciudad de La Plata (2012).

Realizó el pos título «Diplomatura en fotografía social. La cámara como herramienta de investigación social» dictado por PLED (Programa Latinoamericano de Educación a Distancia en Ciencias Sociales) en convenio con la Universidad de Buenos Aires, Facultad de Filosofía y Letras (2017); y la diplomatura «Feminismos Comunitarios, Campesinos y Populares en Abya Yala», organizado por la Universidad Nacional de Jujuy (2023).

Desde abril 2021 a la fecha se encuentra dictando talleres virtuales de autorretrato e identidad, tanto de manera particular como para el espacio de formación artística alternativa SUKI. Además, desde el año 2022 participa de la muestra online HIJX/SEMILLA curada por Identidad Marrón para la Universidad de Manchester bajo el proyecto CARLA (Cultures of Anti-racism in Latin America).

José Tomás nació en Santa Rosa. Su primera relación con el arte la tuvo en las clases de dibujo de la Escuela Normal a finales de los 80. Luego vino la música con la «llegada» de un acordeón tocado en vivo en un campo de la familia Corredera de Winifreda y la enseñanza de folclore de la familia Spain de Carro Quemado. Más tarde, el impulso de un nutrido grupo de amistades estudiantes y artistas de Santa Rosa, lo llevó a componer sus primeras canciones.

En los años 90 formó la banda local de hardcore rap y ñu metal N.N. y el proyecto Prisma, entre otros. Integró el grupo de teatro Hybris donde se perfeccionó en técnica vocal.

Se establece en Pichi Mahuida por motivos laborales y ese hecho le marca definitivamente su relación con la música y su composición. Regresa en 2009 para formar I Love Daiana, además de diversas colaboraciones con grupos de la ciudad y el país.