La Municipalidad de Santa Rosa secuestró un auto que prestaba servicio en Uber. Es un Renault Sandero.

Desde la Cámara de Propietarios, Nicolás di Santo -en declaraciones al noticiero del canal Somos La Pampa- dijo que «se ha viralizado la foto del secuestro de un coche ‘trucho’ , Uber, el viernes en un control en Pilcomayo y Santiago del Estero frente al Hospital. Por la foto es un Sandero patente M, que es del año 2012, 2013».

«Hablan de un mejor servicio, pero es un Sandero de esos años, cola corta», dijo di Santo.

Al ser consultado si han perdido viajes por la aparición de Uber, di Santo dijo que «nosotros, el piojo, en enero era terrible. Seguimos remando todos los meses. Un mes caía, otro recuperábamos. Pero totalmente plano, mal», describió.

«Lo que vemos es que aparecen en Uber, porque tenemos infiltrados, choferes nuevos. Lo que podemos decir, ahora con algo de certeza, es que prueban. Y como no nos rinde a nosotros, menos a ellos (los Uber), porque hacen pocos viajes», dijo.

«Pero como es una picadora de carne, se van diez, aparecen diez. Hasta que se complete el ciclo. La gente que se pone taxi trucho es porque no tiene otra. La mayoría de la gente (no tiene otra). No hay que dejarlo que crezca (Uber en Santa Rosa) porque si, nos la va a poner mal», se sinceró di Santo.

Di Santo informó que por primer auto secuestrado por la Municipalidad de Santa Rosa, un Fiat Cronos, el caso aun no tiene sentencia del Juzgado de Faltas de la municipalidad santarroseña.

En relación a la denuncia colectiva realizada por los propietarios de taxis, ya realizaron una ampliación de denuncia. «Suponemos que va bien. La causa tiene tiempos que habrá que respetar», dijo.

«Tenemos expectativa que salga todo bien. Pero nosotros pedimos que se apure, por la necesidad de que aparezca rápido», dijo.

Di Santo explicó que el secuestro de este Uber fue durante un control de rutina. «Les llamó la atención que había una persona adelante y otra atrás. Y ahí saltó que era un Uber. Los sábados a la noche siempre hay controles de tránsito y no sé si de Transporte. Hay habitualmente (controles) pero nosotros pedimos más contundencia. El martes habíamos tenido una reunión con (Alfredo) Carrascal (el nuevo director de Transporte) y nos dijo que los controles se hacen. Le tengo que dar la derecha porque el viernes pasó», reclamó.