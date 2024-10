Integrantes de Chakra Raíz le pidieron al gobernador Sergio Ziliotto que interceda para evitar ser desalojados del predio donde construyeron sus viviendas y espacios comunitarios en 2015, que es propiedad de la Municipalidad de Toay. A través de una nota, quieren que el gobernador sea «veedor» de la situación que atraviesan las familias, que recibieron un fallo judicial adverso hace unos días, que ordena el desalojo del predio que ocupan, aunque la sentencia no va a ser ejecutada hasta que quede firme, ya que quedan instancias de apelación.

Anahí del Mar, integrante de Chakra Raíz, dijo que la nota «está dirigida al gobernador para que oficie de veedor de la situación que atraviesa la barriada. Como ha salido en los medios, atravesamos desde hace casi seis años un juicio civil que, en primera instancia, no hizo lugar al desalojo y ahora, la Cámara de Apelaciones entiende que sí, y que tiene que haber una restitución de las tierras hacia el municipio».

«Consideramos que la justicia no actúa como debería, porque hay una ley nacional, que es la ley del RENABAP (Registro Nacional de Barrios Populares), en la que estamos enmarcados y en el artículo 15, dice que se tienen que frenar todos los procesos que puedan devenir en un desalojo. No solo los desalojos en sí mismos, sino los procesos. Nosotros no deberíamos estar en este momento seguir enjuiciados. Pedimos que se revea la situación. Sabemos que, con un poco de voluntad política y una justicia en pos de lo verdadero y de lo justo, esto no debería estar ocurriendo», comentó.

«Chakra Raíz es un proyecto de vida. No tiene que ver solo con una idea, sino que es algo que está plasmado. Por eso, insistimos en esto de dialogar y llegar a vivir tranquilos. Consideramos que, con un poco de voluntad política y viendo otras cosas, que no tengan que ver con que ‘yo estoy enojado y quiero que pase esto’, pudiendo sensibilizarse y ver el fondo de la cuestión. Nosotros estamos solucionando nuestro problema habitacional, el de diez familias, tratando de construir trabajo comunitario con la huerta, con los árboles frutales. Estamos armando un bosque comestible y tenemos más de 30 frutales», dijo

La siguiente es la nota que presentaron este viernes:

«Desde la comunidad Chakra Raíz nos hacemos presentes a través de esta carta, para solicitar la intervención del gobernador de la provincia Sergio Ziliotto, respecto al fallo de segunda instancia del juicio civil que lleva adelante el municipio de Toay hacia Chakra Raíz, que desde su inicio es una medida arbitraria y con una finalidad puramente punitiva por parte de un gobierno que pregona la Justicia y la ayuda social. Como es de público conocimiento las juezas de la cámara de apelaciones Laura Torres y Marina Álvarez han ordenado un desalojo en un barrio que está incluido en la ley nacional 27.453, la cual en su artículo número 15 cita que deben suspenderse las acciones y medidas procesales que conduzcan a un desalojo en los barrios de ReNabaP. Estamos hablando de una ley nacional de orden público, que la justicia pampeana no puede desconocer, por qué claramente es quien tiene el deber y la responsabilidad de hacerla cumplir.

Chakra Raíz está situado en una zona de médanos y de bosque nativo. Lleva 9 años habitando, construyendo, trabajando de manera cooperativa y amorosa con el entorno. Queremos resaltar la importancia que tiene la preservación de este monte y este médano, no solo para quienes lo habitamos sino también para la población que nos rodea, estamos hablando de un punto de recarga del acuifero que además funciona como un pulmón verde realmente valioso.

Desde Chakra Raíz apostamos a una vida sencilla, autosustentable y día a día trabajamos en pos de esto, hemos colocado un molino, tenemos una huerta comunitaria y estamos trabajando en la creación de un bosque comestible, contamos con un espacio comunitario donde se realizan talleres culturales y artísticos durante el año. Esto resignifica el uso de la Tierra y le da una finalidad no solo habitacional sino también social de gran importancia, sobre todo en un momento tan delicado como el que atraviesa nuestro país. Anhelamos que la justicia y el gobierno provincial no obren en sintonía con las actitudes lacerantes del gobierno nacional en cambio sepan ser diferentes, sensibles y afables. Entendiendo esta situación desde un punto de vista concreto y real.

La problemática habitacional se agrava cada vez más en una provincia con pocos habitantes y mucha tierra, el acceso a la misma atada a las reglas del mercado Inmobiliario, imposibilitan al ciudadano de a pie acceder a un lote. Nos preguntamos ¿quiénes son los responsables de que se siga perpetuando y acrecentando está situación? ¿Qué acciones podrían llevarse adelante para solucionar esta problemática? La creación de un banco de tierras al que puedan acceder trabajadores informales podría ofrecer una alternativa superadora. Desde esta barriada hemos sabido solucionar el problema habitacional de más de 10 familias como ya dijimos antes con mucho esfuerzo y trabajo colaborativo, dejamos en sus manos una solución de fondo que no sume números a la lista de espera si no que los achique. Como supo decir el doctor Rene Favaloro tenemos derecho a soñar.

Esperamos que tanto el poder político, que nos representa como pampeanos, como así también la justicia provincial actúen en pos del bien, de lo justo, de lo verdadero».

eldiariodelapampa