En la última transmisión de Bake Off (Telefe), Wanda Nara incomodó a Callejero Fino y a su novia, Jessica Belén, quien estuvo en la carpa del reality para acompañar a su pareja en uno de los desafíos de esta semana. Con la intención de entrevistarlos, la conductora les lanzó algunas preguntas “descontracturadas”, pero terminó generando el efecto contrario.

“¿Son una pareja fogosa?”, indagó la esposa de Mauro Icardi, tomando por sorpresa al cantante. “¡Pará, Wanda! ¿Qué te pinta? ¿Paparazzi? ¡Querés saber todo!”. Incluso, Jessica dejó en claro que no estaba para ese tipo de confidencias: “Yo pensé que solo venía a hacer una torta”.

Wanda Nara incomodó a Callejero Fino y a su novia en «Bake Off» (Foto: Captura Telefe)

Lejos de retroceder, la presentadora consultó: “¿Y cómo fue la boda?”. Un tanto extrañada, Belén respondió: “No nos casamos todavía”. Wanda, se sorprendió ante esas palabras ya que el artista y la joven llevan más de 10 años juntos. Por esta razón el referente del RKT se animó a explicar por qué hasta el momento no han dado paso hacia el altar. “No, tenemos muchísimos planes juntos antes de casarnos. Ella (Jessica) se merece una fiesta de verdad”.

L-Gante aseguró que Wanda Nara le escribió durante el juicio: qué le dijo

Esta semana L-Gante habló de su proceso judicial al aire de Mañanísima (eltrece) y aseguró que Wanda Nara le manifestó su apoyo durante este difícil momento que enfrenta. “Me dejó un mensajito, pero es por este momento, como cualquier persona a la que le preocupa esto que está pasando”, comentó el músico.

En cuanto a la situación, sumó: “Tengo fe en la Justicia y espero que se resuelva lo antes posible. Yo avance y dije que iba al juicio porque ellos querían que me declare culpable, pero yo no quiero eso. Llegar a un acuerdo diciendo que era culpable no daba”.

Wanda Nara y L-Gante.

Al ser consultado sobre lo que le preocupaba del proceso, L-Gante fue contundente: “Sale por todos lados. Me da miedo lo que le pasa a la gente que me quiere a mí, a mi mamá, a la mamá de mi hija, a mi familia. Ellos son los que están más preocupados que yo”.

“Sé que es un momento feo, pero no tienen formas de comprobar lo que dicen que yo hice. Eso me mantiene tranquilo”, agregó respecto a los denunciantes. Por último, se refirió a los motivos por los que lo habrían llevado a la Justicia: “Yo vengo de un lugar bajo, me costó mucho llegar y lograr todo lo que logré, poder tener cosas y acomodar mi vida, y tengo la sensación de que me quieren cortar eso, porque los golpes vienen de mi barrio”.