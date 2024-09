Una familia de Morón sufrió dos robos en quince días, uno en su vivienda particular y otro en la gomería que tiene en el centro de esa ciudad bonaerense, y denuncia que se trató de la misma banda de delincuentes, quienes golpearon a una mujer embarazada y amenazaron a su bebé de un año y medio.

El primer hecho tuvo lugar el martes 20 de agosto en la casa de Noelia, embarazada de ocho meses, quien se encontraba junto a su madre y su hermana en la planta baja mientras su hija dormía en el piso superior. Los cinco delincuentes llegaron en una camioneta de alta gama y amenazaron a los albañiles que trabajaban en el lugar.

«El robo fue muy violento. Sabiendo que estoy en estas condiciones de embarazo me pegaron culatazos, me pegaron en la cara. Ya ingresan con información porque me dicen que vienen a buscar la plata de la gomería y vienen hacia mí directamente, no hacia mi mamá ni mi hermana», relató a Mañanas Argentinas por C5N.

En diálogo con el cronista Bernardo Maniago, contó que les rogaba «que por favor se fueran, que si querían plata vayan al local, que yo en mi casa no tenía nada, que estaba con la bebé. Me decían que la iban a matar, que se la iban a llevar si yo no les daba la plata. Eso fue un transcurso de dos o tres minutos», sostuvo.

«Nos encierran en un dormitorio en la planta baja a las tres y queda mi bebé sola, desamparada totalmente. Eso fue lo peor que pude haber vivido: yo ya pensando que se la llevaban, que le pueden pegar. Le tiraron todos los cajones y la ropa encima», aseguró la mujer.

Dos semanas después, el viernes 6 de septiembre, los delincuentes asaltaron la gomería familiar en el centro de Morón. Noelia denunció que llegaron en la misma camioneta y señaló que reconoció a dos de los integrantes de la banda, que nuevamente eran cinco.

«Se llevaron la recaudación que teníamos de varios días para pagar sueldos y otras cosas. Nosotros estamos reclamando al municipio de Morón que por favor las cámaras no sean para fotomultas. No puede ser que tengamos un excelente centro de monitoreo y no se esté usando», reclamó.

«El 20 de agosto, ni bien pasa el robo, nos acercamos a la comisaría 1ra de Morón para hacer la denuncia. No se presentó Científica, que es muy importante porque uno de los ladrones que ingresa a la gomería entra sin guantes y toca todo. Nosotros estamos dispuestos a brindarle a la Policía las cámaras para que pueda hacer su trabajo. Estamos todos en riesgo, estamos indignados», concluyó.