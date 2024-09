Esta técnica no es un masaje, no debe causar dolor ni aumentar el flujo sanguíneo. La Licenciada Mariana Altube, integrante de la Escuela de Flebología y Linfología para Kinesiólogos, da mas detalles de este tratamiento.

-¿Qué es Drenaje Linfático Manual?

-Es una técnica específica, manual, para tratar edemas de diverso origen, que debe ser realizado por un profesional capacitado para tal fin. Esta capacitación, que incluye un perfecto conocimiento de la anatomía del sistema linfático, permite al profesional elaborar un plan de tratamiento único para cada paciente. Hay que recordar que el DLM no es un masaje, no debe causar dolor y no produce hiperemia (aumento del flujo sanguíneo y por consiguiente, aumento de la temperatura y de la coloración).

-¿Cuáles son las indicaciones para este tratamiento?

Entre las principales indicaciones, se encuentran Linfedemas (o edemas blancos); Flebedemas (o edemas venosos, de color morado, violáceo); Insuficiencia venosa crónica; Síndrome post trombótico; Lipedema (piernas en columna); Edemas traumáticos (esquinces, fracturas, etc); y postquirúrgicos (cirugías de cualquier índole, traumatológicas, oncológicas).

-¿Y en cuáles está contraindicado?

-En linfagitis (inflamación de los canales linfáticos); erisipela (infección bacteriana de los vasos linfáticos); infecciones agudas; trombo flebitis; insuficiencia cardíaca descompensada; y cuando se tiene insuficiencia renal. Como se ve, las contraindicaciones del DLM son muchas y variadas. Esto muestra que el DLM no es inocuo: puede producir un daño permanente en el paciente. De manera que, realizado cuando no corresponde, o bien, sin la técnica correcta, es perjudicial- dijo la licenciada Altube-. Solo el profesional capacitado, será capaz de evaluar si existe alguna contraindicación en ese paciente en particular, y de ser así, derivarlo al especialista correspondiente (linfólogo, flebólogo, cardiólogo o nefrólogo). También es este profesional el que conoce la técnica correcta, la dirección, y la presión con la que se debe realizar.

-¿Qué es la presoterapia?

-La presoterapia es solamente un complemento del DLM, que puede realizarse o no, según la evaluación que se haga del paciente. Realizada en forma sola, o sea sin realizar previamente el DLM, esta contraindicada en el edema linfático. La explicación que les doy a mis pacientes es, que comparemos un edema linfático con un plato de sopa (caldo más fideos), donde los fideos representan las proteínas del edema. Si colocamos la presoterapia, sin realizar DLM, el edema se concentra y se fibrosa (los fideos se pegotean, se consolidan), resultando de esta manera, mucho más difícil evacuarlo.