El documento señaló que espacios de distintas especialidades pediátricas “advierten que reciben pacientes cansados, sin energía, que refieren que no han comido a la noche o saltean comidas”.

“Hay chiquitos que comentan que no han cenado y otros que no llegan a las consultas. Observamos cuadros provenientes de problemas de malnutrición, como el no consumo de carne que lleva al déficit de la vitamina b12. Y Observamos cuadros neurológicos graves, como episodios de convulsiones. Hay una carencia por la cual no llegan a alimentarse”, aseguró Norma Piazza, integrante de la Sociedad Argentina de Pediatría en El Destape Mundo AM1070, de Buenos Aires.

Datos de Unicef, el organismo de las Naciones Unidas para las infancias, sobre la pobreza en el primer cuatrimestre revelaron que “más de un millón de chicos se va a dormir sin comer en Argentina”.

El informe del organismo supranacional precisó que en Argentina hay “3,3 millones de hogares en donde viven casi 7 millones de chicas y chicos”, y que “un 90% dejó de comprar leche, carnes y otros lácteos”, mientras que “más de 1 millón de chicas y chicos tuvieron que saltearse una comida diaria (desayuno, almuerzo, merienda o cena) por falta de dinero (7,4% del total). Entre las personas adultas, esta situación es aún más severa: un 30% tuvieron que saltearse una comida”.