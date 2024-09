En la semana, Diario Textual había publicado que la reunión de intendentes del peronismo, en Santa Isabel, tenía que ver con esos cambios: saltando la habitual verticalidad del PJ, el encuentro fue impulsado y organizado por los jefes y las jefas comunales, sin la intervención de funcionarios provinciales. Incluso ese mismo día, en una reunión con jóvenes, Ziliotto habló de la necesidad de un “trabajo con mayor horizontalidad y con mayor participación”, con el fin de “fortalecer la base” del peronismo.

El ministro Fernández, hoy, fue por ese mismo camino. “Estamos ante un nuevo paradigma que se da en la política de La Pampa y que tiene que ver con que nuestro gobernador en un marco de horizontalidad vive generando posibilidades de reuniones de diálogo”, dijo. “Si bien es cierto que había un grupo de intendentes que se reunía, y que tiene que ver con características propias de sus localidades, luego de esas reuniones han pedido reuniones con nuestro gobernador y el gobernador se ha reunido con ellos y siempre han manifestado el acompañamiento a Ziliotto. Yo nunca vi un intendente que se manifestara en contra de lo que defiende nuestro gobernador. Por otro lado, también se reunía otro grupo que son de localidades más pequeñas y afines. Ahora se reunieron todos en Santa Isabel y eso está muy bueno. Y siempre con la idea, que tenemos muy claro y que nos marca siempre el gobernador, que la prioridad es la gente y que quien trabaja y opera en contra de la provincia es el gobierno nacional por eso debemos aunar criterios y fuerzas para defender los derechos de los pampeanos”, expresó.

“Si hay algo que el peronismo tiene que hacer en este tiempo es buscar las coincidencias. Hay un objetivo mayor que es gobernar y darle la mejor calidad de vida a nuestros comprovincianos. Nada nos puede distraer de eso. No son tiempos de ponernos en disputas que tengan que ver con intereses personales o políticos partidarios. Hoy nuestra política es defender y a capa y espada los derechos de cada pampeano”, dijo el ministro.

“Por algo ganó Milei”

Fernández dijo que “no es momento” de hablar de 2027. “Me parece que la sociedad nos ha dado un mensaje en las elecciones del año pasado. Por algo ganó Milei. Debemos hacer una autocrítica y debemos abocarnos a mejorar lo que hacemos mal y poner mucha garra, mucha fuerza y mucha inventiva para dar la respuesta que la sociedad nos demanda. No me interesa hablar en términos electorales o político partidario porque nuestra responsabilidad es mayor y estamos en la función del gobierno provincial para dar respuesta a la gente”, expresó.

“Si hay algo de lo cual nos debemos sentir orgullosos es cuando tenemos la posibilidad de salir fuera de la provincia y nos dicen cómo hacen para tener la gestión que tenemos. Porque hoy Milei nos habla de que tiene o avanza hacia un equilibrio fiscal, pero en la Pampa lo tenemos desde que empezamos a gobernar. Y sin dejar de lado ningún derecho, se garantiza la justicia, la educación, la salud, la seguridad. Inclusive haciéndonos cargo de lo que Nación abandona. Mientras Milei veta la movilidad jubilatoria y en el Congreso led dan palos a los jubilados nosotros nos estamos haciendo cargo de 30.000 millones de pesos que no manda Milei de la caja provisional y nuestros jubilados y jubilados cobran”, indicó el ministro.

Palos a la oposición

El ministro cuestionó a la oposición de la UCR y del PRO. “La oposición está pensando en términos electorales y no en función de los pampeanos”, dijo. “Van a Nación y levantan las dos manos en apoyo al gobierno nacional diciendo que pretenden dar gobernabilidad y en la provincia ponen palos en la rueda para tratar de afectarnos. No están afectando a un gobernador, a un gobierno provincial, sino que están afectando a los comprovincianos. Sería mucho más válido que se pudieran poner en el lugar que les ha dado la gente y de la responsabilidad política que tienen y que juntos pudiéramos reclamar los 61.000 millones de pesos que nos deben a la provincia. Pero hoy se habla tanto de que no la ven y no la están viendo. Y no están priorizando a la gente”.

“Un ejemplo claro y concreto tiene que ver con el proyecto de ley del aporte solidario que solamente iba a aportar el 1% de la población y ellos tardaron 5 meses no dando quorum. Un montón de veces el gobernador se reunió con ellos, escuchó, cedió un montón de cosas y terminan por defender a las entidades financieras y los bancos. Cada uno elige dónde está parado. Eligen la defensa de los sectores dominantes de poder, de los sectores que más ganan y eligen darle la espalda a la gente. Nosotros si algo tenemos es que hemos mostrado coherencia y lo que tenemos es dignidad. Y tenemos muy en claro los intereses que representamos y representamos los intereses de la gente. Cuando los libros de la historia se escriban ahí van a quedar representado de qué lado estábamos nosotros y de qué lado ellos”, finalizó.

