El senador nacional de Unión por la Patria, Daniel Bensusán, advirtió que «no está en los planes de Milei pagar la deuda con La Pampa», ya que el presupuesto que presentó para 2025 no contempla fondos para las obras públicas que dejó financiar el gobierno nacional y tampoco para cumplir con cubrir el déficit de las cajas jubilatorias de la provincia.

Bensusán estimó que la Nación acumula una deuda de 100 mil millones de pesos con La Pampa. Además, el legislador cuestionó el veto presidencial a la ley de movilidad jubilatoria e hizo votos para que los diputados de la UCR «no den otra vuelta carnero» para apoyar el anunciado veto al financiamiento universitario.

Bensusán recordó que el presidente «hizo un show televisivo para presentar el presupuesto y dijo que la principal obligación es pagar los intereses de la deuda pública, que tomó el actual ministro de Económica, cuando estuvo con Macri, Luis Caputo».

«A partir de ahí en el presupuesto hay mayor presión fiscal a los sectores más vulnerables, aumenta ganancias, monotributo, el impuesto a los combustibles, y las retenciones que van a seguir o van a aumentar, el único que baja es bienes personales, un beneficio a las grandes riquezas y sus bienes en el exterior. Que no iba a aumentar los impuestos, es una mentira», remarcó.

Durante un mano a mano con El Diario, el legislador dijo que «ojalá que el presidente no cumpla con el veto de la ley que se sancionó por amplia mayoría garantizando presupuesto para 2024 para recomponer los salarios docentes de las universidades y garantizar los gastos de funcionamiento y las becas estudiantiles y la inversión en ciencia y tecnología». «El presupuesto deja de lado a los jubilados, la pyme, los estudiantes, solo beneficia a las grandes fortunas y los grandes grupos económicos, usureros, que le prestaron la plata a los argentinos», añadió.

El senador confió que esta semana se juntará con los diputados de su partido, Varinia Marin y Ariel Rauschenberger, para estudiar como afecta a La Pampa el presupuesto. «No se prevé los fondos para la deuda que tienen con La Pampa, obras nacionales que se venían ejecutando, que cortó el pago, y la provincia está afrontando el pago a las empresas. No está en los planes de Milei pagarle lo que le debe a La Pampa», cuestionó.

En ese sentido, estimó que la deuda por obras y caja jubilatoria «más o menos son 100 mil millones de pesos. Es el mismo monto que le asignó a la side por gastos reservados, DNU que le rechazó el congreso. Se gastaron el 85% en un mes. ¿Dónde fue a parar?», se preguntó.

«La prioridad no está en ayudar a las provincias. Se pelea con los pampeanos, no con un gobernador. Milei ganó con el voto. Lo votaron en forma transversal. Pero no creo que lo hayan hecho para que los estén ajustando de esta manera. El presidente no respeta la división de poderes, saca decretos. Estamos viviendo una crisis en el sistema democrático producto de la manera de gobernar que tiene Milei, que no es el correcto», interpretó.

Rechazó el reproche a Ziliotto de no estar abierto al diálogo. «Tiene que ser de ida y vuelta. No hay relación, no hay respuestas. Nación se ha retirado de los servicios y la infraestructura. Si la hoja de ruta es desfinanciar a las provincias, rediscutamos la coparticipación y que se redistribuyan todos los fondos», contrapuso.

-¿Qué pasará si veta el financiamiento universitario? -se le consultó.

–Sería un error garrafal, veremos si nuevamente en diputados los que votaron se abstiene, ausentan o votan diferente. En el senado, el único bloque que se mantuvo firme es Unión por la Patria. El resto votan de distinta manera según el bloque. Ojalá podamos mantener el número para rechazar el veto. Respecto al presupuesto, esperamos que los senadores pampeanos de los otros partidos voten a favor de la provincia y no que prioricen al gobierno nacional y perjudiquen a La Pampa. No sé cómo van a volver a su provincia, a sus barrios, si hacen eso.

En cuanto a la caída en la confianza en el presidente que reflejan las últimas encuestas, dijo: «El presidente juntó a los 87 héroes para homenajearlos por el veto….es una locura, un cinismo absoluto. Un homenaje por cagar a los jubilados. Esto no era el proyecto político. ¿Que va a hacer la UCR cuando Milei vete el presupuesto universitario? ¿Van a hacer una vuelta carnero para mantener el veto? ¿O se van a mantener firmes? Esa ley es el 50% de lo que deja de percibir este año por bajar bienes personales».

«¿Cuánto puede aguantar? Ojalá entienda el presidente que tiene que cambiar. Están haciendo pedazos a las pymes. No se puede castigar siempre al que más necesita beneficiando a los grandes grupos económicos, cuyos asesores hoy son funcionarios», añadió.

De candidaturas y La Pampa como ejemplo

Las candidaturas para el año próximo y las gubernativas de 2027 «no es una discusión de este momento», según Bensusán. «Con toda la crisis y lo que está sufriendo el sector más vulnerable de la sociedad, lo que menos quieren que esté la dirigencia política disputándose cargos. Más adelante será el momento discutir generar un proyecto para mantener políticas públicas en la provincia», agregó.

«Sí, La Pampa es un ejemplo. El gobernador asiste e a todos los gobiernos municipales más allá del color político. Son todos iguales. ¿Por qué debería perjudicar por no ser de otro signo político? Lo que hace Milei no sucede en la provincia», diferenció.

Finalmente, consideró que deben «aunar esfuerzo para generar política que beneficie a jubilados, estudiantes, la pyme, la industria. Cuando recorro la provincia, es lo que uno escucha. ¿Qué podemos hacer para mejorar esto? Apostar a la producción, generar nuevos puestos de trabajo. La provincia con programas y a través del BLP es un ejemplo que podemos seguir a nivel nacional. Seguir aportando la universidad, necesitamos profesionales que generen futuros técnicos y profesionales para desarrollar la riqueza del país. Ese es el camino, no ajustando al que más necesita.

eldiariodelapampa