“Estoy muy contenta, en shock, no sé qué decir, la verdad que no me lo esperaba, vine con muchas expectativas de conocer chicas nuevas y lo hice todo con el corazón”, expresó emocionada luego de escuchar su nombre. “Agradezco a todos por el apoyo, me tocó un grupo maravilloso”, dijo.





La joven había sido seleccionada en la sede provincial de la Fiesta que se realizó en La Maruja. Ahora fue coronada como la nueva soberana en la Elección Nacional que tuvo lugar este sábado en el estadio 23 de Agosto, donde se desarrolló la esperada elección nacional en el marco de la 73º edición de la Fiesta Nacional de los Estudiantes (FNE).

“Solo tenemos palabras de agradecimiento a todos ustedes, la corona vuelve a casa después de 18 años”, escribieron desde la organización local de la Fiesta.

Acompañaron a Martina:

1ª Representante: Emilia Fainberg, de la provincia de Chubut

2ª Representante: Valentina Kaczurek, de la provincia de Misiones

1ª Dama de Honor: Tiziana Kalesky, de la provincia de Río Negro

2ª Dama de Honor: Josefina Blanco, de la provincia de Jujuy