El Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) informó este miércoles la inflación de agosto fue de 4,2%. De esta manera, el índice de precios volvió a marcar un aumento con respecto al 4% que había registrado en julio. La inflación acumulada en los primeros 8 meses del año alcanzó los 94,8% y la interanual 236,7%, marcando el cuarto mes consecutivo de desaceleración en la comparación contra igual mes del año anterior.

El Gobierno aspiraba romper la barrera del 4% mensual y continuar con una tendencia inflacionaria a la baja pero no logró sus objetivos. Los aumentos en las tarifas de energía impulsaron la nueva suba.

La división de mayor aumento en el mes fue Vivienda, agua, electricidad y otros combustibles (7,0%) por las subas en Alquiler de la vivienda y gastos conexos, Suministro de agua y Electricidad, gas y otros combustibles. Le siguieron Educación (6,6%) por el alza en los distintos niveles y tipos de enseñanza; y Transporte (5,1%) por los incrementos en el transporte público.

La división con mayor incidencia en todas las regiones –excepto en la región GBA– fue Alimentos y bebidas no alcohólicas (3,6%), donde se destacaron en algunas regiones los aumentos de Carnes y derivados y, en otras, las subas en Verduras, tubérculos y legumbres.

En la región GBA, la mayor incidencia la tuvo Transporte (5,1%) por los incrementos en el transporte público. Las dos divisiones que registraron las menores variaciones en agosto fueron Prendas de vestir y calzado (2,1%) y Bienes y servicios varios (2,3%).

El director del INDEC reveló que hasta su madre se queja de la inflación

El director del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC), Marco Lavagna, reveló la conversación que tuvo con su madre, quien se le quejó de los aumentos y consideró que no se refleja lo que se vive en el supermercado con el Índice de Precio al Consumidor (IPC).

“El otro día voy a visitar a mi madre y me dijo: ‘¿cuánto te dio el IPC?’ y le dije 4%, y me dijo ‘¿4%? A mí la verdulería me aumentó más’. Y le digo vos también no”, indicó Lavagna en Mañana Sylvestre en Radio 10.

Respecto a la inflación, indicó que “sigue siendo uno de los problemas más importantes e interpreto que se está haciendo una proyección como viene. Pero hay que ver los datos. Ustedes pueden opinar, pero nosotros tenemos que ser objetivos”.

“Los datos están y dan una inflación como la que estamos, claramente hay una tendencia a la baja, hay que ver si se mantiene”, indicó el funcionario. Luego, al finalizar la entrevista bromeó: “Mi mamá no tiene razón”.

Marco Lavagna, sobre la inflación: «La tendencia es a la baja y hay que ver si se mantiene»

El director del INDEC, Marco Lavagna, se refirió a la inflación y se diferenció del vocero Manuel Adorni. “No es un tema terminado. Sigue siendo uno de los problemas más importantes”. También se refirió al cambio que habrá en el IPC respecto al conteo de productos y eso impactará en el índice de pobreza.

En cuanto al cambio en el IPC explicó que no va a cambiar tanto el rubro en sí, sino los productos que lo componen. “En el informe que hacemos todos los meses están los productos y la composición de la canasta básica. La idea que tenemos es primero cambiar el IPC, probarlo, dejarlo un tiempo y, una vez que cambiemos eso, cambiar la canasta total”, lo que tendrá un impacto en el índice de la pobreza.

También se refirió a la medición de los ingresos: “hay muchos que te mienten”. “Nosotros seguimos utilizando la medición de ingreso porque encontramos la mejor forma de medir la pobreza. El índice oficial de la pobreza tiene que ver con el ingreso”, indicó.