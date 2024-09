Desde la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) destacaron los beneficios de acceder al régimen de regularización de activos, popularmente conocido como «blanqueo», y resaltaron que el objetivo es «impulsar la formalización de la economía». A su vez, advirtieron que aquellas personas que no accedan no podrán concretarlo hasta 2038 y que el organismo se está preparando los controles para detectar incumplidores cuando cuando finalice el proceso, que estará vigente hasta el 31 de marzo.

Fuentes de la Dirección Regional Junin de AFIP, que tiene bajo su jurisdicción a la provincia de La Pampa, explicaron a LA ARENA que este régimen fue aprobado con la Ley de Pacto Fiscal, que también incluyó una moratoria para deudas. El blanqueo consta de tres etapas, de las cuales la primera finaliza el 30 de septiembre.

En ese sentido, destacaron que quienes adhieran antes de ese plazo «podrán regularizar efectivo y bienes hasta 100 mil dólares a costo cero, que tengan o no en el país. Si superan los 100 mil dólares se abonará 5 % por la diferencia», pero para evitar esa gravamen deberá quedar depositada hasta 31 de diciembre de 2025. Al culminar la primera etapa, quienes no adhieran «tendrán dos posibilidades más, que culminan el 31 de diciembre y el 31 de marzo, pero con un incremento de la alícuota de un 10 y un 15 % respectivamente».

Las fuentes consultadas explicaron que podrán adherir al régimen personas humanas, sucesiones indivisas y empresas que se hallen o no inscriptos como contribuyentes, y personas humanas no residentes y que «fueron residentes fiscales argentinos antes del 31 de diciembre de 2023».

Si bien no aportaron números concretos, desde el organismo destacaron que los resultados actuales son muy prometedores en cuanto a presentaciones. «Muchos ciudadanos y empresas ya realizaron aperturas de cuentas para blanquear dinero», resaltaron.

Cualitativo.

Las fuentes consultadas remarcaron que en caso de no regularizar los activos antes del 31 de marzo de 2025, fecha en la que finaliza la tercera y última etapa, las personas no podrán acceder al blanqueo hasta 2038 y aconsejaron «no dejar pasar la oportunidad» para lograr una estabilidad fiscal. «No habría ningún tipo de extensión y AFIP no tiene la facultad de modificar los plazos», explicaron.

Para graficar lo beneficioso de este régimen, comentaron que si una persona posee 200 mil dólares en su patrimonio sin declarar e ingresa al blanqueo el impuesto especial asciende a 5 millones de pesos. Sin embargo, si no lo hace y es detectado por AFIP, la deuda -incluyendo capital más intereses por los períodos no prescriptos- asciende a que 56 millones de pesos.

Por otro lado, destacaron que el objetivo del blanqueo «es cualitativo y no recaudatorio. No persigue fines recaudatorios, sino que su objetivo es ampliar la base de contribuyentes y que la gente vuelque los ahorros que no tiene declarados en el país. Es impulsar la formalización de la economía, entendemos que es el régimen más beneficioso de la historia en varios aspectos, muy superior al último blanqueo».

Controles.

Por otro lado, desde el organismo afirmaron que «ya nos estamos preparando para el día después» de culminado el régimen. En ese sentido, aseguraron que «todos los controles se van a tratar de volcar a los incumplidores que permanezcan en la informalidad, ocultando sus rentas y su patrimonio».

Las fuentes consultadas destacaron que AFIP cuenta con «diversas herramientas e información» tanto del ámbito nacional como del internacional. «Hemos incorporado muchas herramientas y variantes investigativas. Entre ellas están las comparaciones con operaciones y actividades similares, patrones de conducta semejantes, billeteras virtuales, consumos del grupo familiar con tarjetas de crédito y débito, bienes registrables, monedas virtuales, información de migraciones, fideicomisos, entre otros», detallaron.

También mencionaron los acuerdos internacionales para contar con información del exterior. “Tenemos acuerdos con 29 países, podemos mencionar a Mónaco y Sudáfrica que integran la lista gris de países con mayor vigilancia por parte del GAFI (Grupo de Acción Financiera Internacional). Con Estados Unidos estamos sobre un acuerdo de intercambio anual de información que nos brindará datos de cuentas de argentinos y también abre puertas para datos sobre beneficiarios finales en jurisdicciones que son los principales destinos de estructuras societarias creadas para opacar y para ocultar. Respecto a la OCDE (Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico) estamos dentro de la convención multilateral para el intercambio de información con 146 países y además», precisaron.

Finalmente, reiteraron que la intención del organismo es que la población «tenga conocimiento de los beneficios y de que luego de este régimen hasta el 2038 no podrán regularizar sus activos si no acceden. El día después del vencimiento el organismo va a salir a hacer los controles respectivos para detectar a los no cumplidores»