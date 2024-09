El ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger dio un duro discurso ante empresarios en Mendoza y les solicitó que «no nos pidan más baja de impuestos, pídannos baja de gastos». Además, anunció que la semana que viene se reglamentará una reforma laboral «muy profunda» incluida en la Ley Bases.

En la 45º Convención Anual del Instituto Argentino de Ejecutivos de Finanzas (IAEF), el funcionario defendió su gestión y la de la mayoría de los funcionarios del Gobierno, y aseguró: «Nos tenemos que sacar ese chip de la cabeza de bajar los impuestos. El pedido del empresariado debe ser que baje el gasto, así baja la carga tributaria. Esto es más sano, más constructivo y nos ayuda a bajar el costo del empresario».

En ese sentido, Sturzenegger se refirió a la reforma laboral que se reglamentará la semana que viene: «Vamos a estar presentando una reforma laboral muy profunda, como resultado de la Ley Bases. Lo más interesante es un artículo que lleva el sistema de cese, que les va a permitir a ustedes como empresarios diseñar su propia reforma laboral».

Además, agregó: «Van a poder diseñar la relación laboral en términos de permanencia, despidos, etc. Lo van a poder hacer ustedes junto a los sindicatos. Así, van a poder escindirse del capitulo indemnizatorio de la ley de contrato de trabajo para inventarlo ustedes en conjunto», aseguró el ex titular del Central. Y aclaró: “Lo que ustedes decidan, no va a ser obligatorio para las empresas. El empleador y los trabajadores pueden prescindir si no les conviene. Solo funcionará si es bueno para el trabajador y para el empresario”.

En su exposición «Implementación de la Desregulación, Reforma y Transformación del Estado», el funcionario disertó en la previa de lo que fue el discurso de cierre del jefe de Estado, Javier Milei, quien fue el encargado de cerrar la convención. “El gobierno está en tres batallas, una es la cultural, que señala que el Estado es la fuente de todos los problemas; el segundo plano es la batalla de la macro, que tiene como eje central el equilibrio fiscal; y la tercera es la batalla contra la casta”, afirmó.

El evento, que se realizó en el Hotel Sheraton de la capital mendocina, nucleó a funcionarios, economistas, empresarios y sindicalistas. Entre ellos, disertaron la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich; el ministro de Justicia, Luis Petri, y el secretario de Finanzas, Pablo Quirno. Además, estuvieron el gobernador de Mendoza, Alfredo Cornejo y el de Neuquén, Rolando Figueroa.