Las declaraciones fueron formuladas durante el vuelo de regreso a Roma -y al Vaticano- tras la que fue la gira más extensa de su pontificado.Francisco ofreció su habitual conferencia de prensa en vuelo con los periodistas que lo acompañaron en su gira, entre quienes se encontraba la corresponsal Elisabetta Piqué, que hizo la pregunta reproducida luego por el sitio Vatican News.

«Si voy a ir a Argentina, es algo que todavía no está decidido. Me gustaría ir, es mi pueblo, me gustaría ir, pero aún no está decidido. Primero hay que resolver varias cosas«, respondió Francisco antes de pasar a otros temas, como la política de los Estados Unidos, Venezuela y la guerra en Gaza.

El papa Francisco comenzó su pontificado el 13 de marzo de 2013, tras la abdicación de Benedicto XVI. En ese entonces pasó de ser el Obispo de Buenos Aires a ser la cabeza de la Iglesia Católica, y aunque visitó varios países de Latinoamérica desde entonces nunca volvió a pisar suelo argentino.

La relación entre Francisco y Javier Milei

El camino del presidente Javier Milei para congraciarse con Francisco fue algo sinuoso dado que en tiempos en que el libertario era candidato tuvo que despegarse rápidamente de sus colegas poco adeptos al Estado Vaticano, como fue el caso de Alberto «Bertie» Benegas Lynch, que propuso romper las relaciones diplomáticas con la Santa Sede.

«Fue parte de un discurso, fue una declaración a titulo personal de él. Alberto es un intelectual y expresó que la Iglesia viene agrediéndonos de manera sistemática. No está en los planes romper relaciones con el Vaticano«, aseguró Javier Milei en octubre de 2023 sobre los dichos formulados el miércoles por Benegas Lynch durante el acto de cierre de campaña de La Libertad Avanza.

En febrero de 2024, ya ungido Presidente de la Argentina, Javier Milei tuvo un breve encuentro con Francisco durante su gira por Italia.