El Gobierno redobló su postura contra Nicolás Maduro al solicitarle a la Corte Penal Internacional (CPI) que dicte la orden de detención del presidente de Venezuela y otros «cabecillas» del régimen de ese país.

Con la firma de Diana Mondino, la Cancillería argentina elevó este viernes una carta dirigida al fiscal de la CPI Karim Khan, basándose en el artículo 58 del Estatuto de Roma, el que permite la detención de individuos que han cometido crímenes bajo la competencia de la Corte.

«Ante el agravamiento de la situación en la República Bolivariana de Venezuela a partir del 28 de julio pasado y la comisión de nuevos hechos que pueden ser considerados delitos de lesa humanidad, la República Argentina exhorta al Fiscal de la Corte Penal Internacional que solicite a la Sala de Cuestiones Preliminares el dictado de órdenes de detención contra Nicolás Maduro y otros cabecillas del régimen», indicaron en un comunicado de prensa difundido este viernes por la tarde.

En el mismo añadieron: «Como se señala en la nota del Gobierno argentino que será presentada a la Fiscalía el lunes próximo, la evidencia recogida en el curso de las investigaciones que lleva adelante la Fiscalía de la Corte Penal Internacional («Situation in the Bolivarian Republic of Venezuela I») y los hechos ocurridos con posterioridad a los comicios presidenciales del 28 de julio son elementos suficientes para considerar el mérito del dictado de las mencionadas órdenes de detención».

Por último, recordaron que «el pasado 19 de julio la República Argentina se reincorporó a la remisión sobre la situación en la República Bolivariana efectuada en 2018, de la que se había retirado en 2021».