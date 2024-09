Cris Morena recordó con emoción a su hija mayor, Romina Yan, en el 14º aniversario de su fallecimiento en 2010, cuando la actriz tenía tan solo 36 años.

El mensaje de Cris Morena a 14 años de la muerte de Romina Yan

“Hijita amada, hoy estás más que siempre en mí. Sos presencia permanente que me abre el corazón, me lo agranda, me duermo con vos y me despierto con vos”, comienza el video con la voz en off de Cris Morena. “Sé que estás porque aprendí a sentirte. Nuestro amor se agranda porque tu compañía es eterna”, continúa, mientras en la pantalla aparece una imagen de Romina rodeada de velas y mariposas azules.

“Te voy a elegir en todas mis vidas, hijita. En todas, Ro. Te amo, Mamita”, concluye con ternura, evocando el profundo vínculo que compartía con Romina, fruto de su relación con Gustavo Yankelevich. El mensaje escrito que acompaña al video refleja las mismas palabras del audio. Los comentarios no tardaron en llegar, tanto de seguidores como de figuras reconocidas. Nicolás Vázquez comentó con un corazón blanco y el símbolo de infinito, mientras que Diego Topa y «Muni» Seligmann se unieron al recuerdo con corazones.

La muerte de Romina Yan

La sorpresiva muerte de Romina Yan fue un episodio conmocionante. Con apenas 36 años y madre de tres hijos, la protagonista de Chiquititas falleció repentinamente, dejando muchas preguntas sin respuesta. El 28 de septiembre de 2010, tras salir del gimnasio, Romina se sintió mal en la esquina de Avenida del Libertador y Alvear, en Martínez. Se descompensó y cayó al suelo. Un amigo la llevó de urgencia al Hospital Central de San Isidro, donde intentaron reanimarla durante 50 minutos sin éxito. Fue declarada muerta a las 17:20.

Sus padres, Cris Morena y Gustavo Yankelevich, optaron por no difundir el parte médico oficial. Ante la especulación sobre las causas, en especial debido a su historial de anorexia, surgieron múltiples teorías en las horas posteriores a su fallecimiento.