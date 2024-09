Daniela Fernández, intendenta de Anguil, dijo que las y los intendentes justicialistas están “muy preocupados y ocupados por el difícil momento que nos toca, al frente de cada una de nuestras localidades. Compartiendo la adversidad de gobernar y la necesidad de estar cerca de la gente en este momento, con estas políticas nacionales de ajuste, de quita de derechos, que nos tiene a todos sorprendidos y tratando de fortalecernos”, describió en el programa “Resumiendo” de Radio Noticias.

Respecto de la principal dificultad que les toca atravesar, Fernández dijo que “es la falta de obras públicas. Porque el resto, la comida, el pago de los sueldos de trabajadores y trabajadoras, acompañar a los sectores más vulnerables, son cosas que podemos garantizar con el acompañamiento del gobierno provincial”.

“Irresponsabilidad opositora”.

Fernández señaló que “el RAFE demorado en la Cámara por la irresponsabilidad de la oposición, con una mirada mezquina, me parece que Milei presidente les hizo perder el rumbo. Esa demora hizo que, por ejemplo, en mi pueblo 15 millones en refuerzo alimentario, estuviesen demorados. Y son 15 millones que van a las familias más necesitadas, pero que quedan en el comercio local”.

“Porque las políticas de de acompañamiento a los sectores más vulnerables a través de la tarjeta alimentaria y a través de otras políticas del gobierno provincial impulsan también un movimiento en el comercio. La obra pública también, nosotros estamos haciendo 10 viviendas por administración municipal, y hay entre quince y veinte personas todos los días trabajando”, agregó.

En esa línea, agregó que “tienen la doble vara, porque escuchás que le votan proyectos al gobierno nacional para garantizar la gobernabilidad y acá no dan quórum para garantizar el alimento de los sectores más vulnerables. La verdad que da mucha bronca, y no se entiende, porque incumplen con su mandato de representación. No creo que nadie los haya votado para que hagan esto”.

“No vale todo”.

Fernández dijo que la actitud de los opositores “hace parecer que se instaló que ‘vale todo’, y la verdad yo pertenezco a un partido y a un grupo de militantes de Anguil donde justamente venimos del que no vale todo. El fin no justifica los medios, y sabemos cuáles son las prioridades y porqué la gente de Anguil nos eligió. Ninguna avalancha así de anti derechos, ni de reducción de Estado, nos va a hacer cambiar de camino”.

– ¿De política se habló, hubo cruces y reclamos internos?

– En realidad, nos exigimos a que se hable ahí. Creo que que hicimos eso, juntarnos porque es ahí donde se tienen que hablar las diferencias. Ahí es donde se tienen que destacar los encuentros, y las cosas que estamos de acuerdo, justamente en esos espacios. Fue una reunión donde nos exigimos plantear cuáles son las cosas que tenemos que mejorar, o que algún sector siente que tiene que mejorar. Es ahí donde se tiene que discutir, lo que no se habló es de candidaturas, porque ahí sí estaríamos siendo muy irresponsables y parecidos a la oposición. Se habló de cuestiones que quizás algunos están en desacuerdo y se planificaron futuras reuniones, para limar eso y llegar a acuerdos. La satisfacción de esa reunión es haber generado el espacio donde tenemos que estar los que intendentes e intendentas peronistas que nos toca estar al frente de pueblos o ciudades y ahí plantear las diferencias.

– El peronismo tiene un gran desafío en los en los próximos años, porque además de gestionar tiene que buscar la persona que sea la continuidad de Sergio Ziliotto. ¿El objetivo de la reunión de intendentes es encontrar a esa persona, o ese proyecto en común? LA ARENA

– No, yo creo que el proyecto en común lo tenemos. Un par de diferencias no hacen que no tengamos un proyecto en común. El proyecto en común que tiene el peronismo, lo ha tenido durante cuarenta y pico de años y por eso hemos gobernado la provincia desde la vuelta de la democracia. La verdad, hablar a tres años y algunos meses de la candidatura sería muy irresponsable. Y sería alimentar a la anti-política que pretenden instalar algunos sectores que hoy gobiernan a nivel nacional, por ejemplo. Aparte, no sé cuándo en qué elección, a tres años ya había un candidato, salvo cuando se repite y está la posibilidad de reelegir.

– ¿Está el nombre entre las y los intendentes? Aunque no lo diga ahora…

– No, no está, y ni siquiera se plantea. Si te digo sí o no, estaría poniendo mi parecer. Puede estar dentro de los intendentes y las intendentas, puede estar dentro del actual gabinete. Lo que sabemos es que todos pretendemos que sea quien mejor represente al proyecto, y quien nos garantice el triunfo.