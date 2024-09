El nuevo representante de la familia de Loan Danilo Peña, el abogado Juan Pablo Gallego, criticó el trabajo de los primeros fiscales de la causa, Juan Carlos Castillo y Guillermo Barry, a quienes acusa de haber “declinado la competencia con argumentos poco convincentes” y no haber logrado reunir toda la información necesaria para resolver una desaparición que en los primeros días parecía tener un horizonte clave para encontrarlo. “Considero que los fiscales frenaron cuando todo indicaba que deberían tener esclarecido el caso”, aseguró en comunicación con El Destape.

“Es realmente raro que desaparezca un niño en una mesa de ocho personas y que eso no se pueda resolver en 48 horas”, destacó Gallego quien además se mostró sorprendido de los pasos que tomaron los investigadores en las primeras horas porque “todos nos preguntamos por qué detenían a algunos y otros seguían caminando y plantando pruebas sin siquiera ser indagados”. En ese paso de la investigación, el fiscal a cargo era Juan Carlos Castillo a quien, tras las críticas públicas de los vecinos y los periodistas le sumaron al fiscal Barry, de quienes el abogado querellante señaló “estaban a medio minuto de resolverlo y no han querido hacerlo”.

“Si alguno de los comensales estaba relacionado con la entrega del niño, era bastante fácil determinarlo en ese momento”, detalló Gallego poniendo el foco en el almuerzo del 13 de junio en la casa de la abuela Catalina ubicada en el Paraje Algarrobal de la localidad correntina de 9 de Julio. De ese almuerzo quedó la prueba de las fotos que se sacaron los comensales y que el fiscal Castillo sumó a la causa luego de que la publicaran los medios.

Además, el abogado puso énfasis en la participación de Antonio Benítez a quien apunta como el principal responsable de la desaparición del chiquito. Para la acusación, Gallego remarcó que el tío “estuvo en el lugar del crimen y fue el último adulto que tuvo contacto con Loan”. Antonio Benítez fue uno de los primeros en ser detenido y nunca quedó claro por qué, ni bien se notó la ausencia de Loan hizo varios movimientos en moto, yendo y volviendo del paraje Algarrobal a la localidad de 9 de Julio, ni qué pasó con los cambios de ropa durante el día de la desaparición. Además, los informes periciales sembraron dudas de las comunicaciones que mantuvo con su esposa Laudelina durante la tarde del 13 de junio.

En paralelo, el abogado Juan Pablo Gallego cuestionó que todavía no se avance con la investigación contra Macarena y Camila, quienes participaron del almuerzo y no fueron imputadas ni investigadas. “Creo que la investigación debería orientarse con fuerza para ese lado”, aseguró. Las dos mujeres no sólo participaron del almuerzo sino que tomaron las fotos que son parte de la investigación. Además, estuvieron con los menores cuando se realizó la reconstrucción, tanto judicial como la particular que hicieron los representantes de la Fundación Dupuy, tras la cual Camila llegó a decir “si no era Loan, podría haber sido mi hija”.

A más de 100 días de la desaparición de Loan, Juan Pablo Gallego, el representante de los José Peña y María Noguera, le aportó a la jueza Cristina Pozzer Penzo el nombre de dos testigos que serían citados a declarar en los próximos días, mientras se espera las definiciones y procesamientos en la causa que investiga la desaparición de Loan y en la causa conexa, donde están imputados aquellos que decían colaborar a través de la Fundación Dupuy.