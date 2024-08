Tras cumplirse una semana del quiebre de la tribuna sur Ricardo Pavoni de la cancha de Independiente en el partido entre San Lorenzo vs Vélez por la Copa Argentina, el estadio Libertadores de América Enrique Bochini sufró un nuevo desprendimiento de una de sus tribunas en el encuentro entre Huracán y Argentinos Jrs.

El hecho ocurrió en una nueva noche de Copa Argentina en la tribuna donde estaba ubicada la parcialidad del Globo en la Tribuna Norte Baja llamada Miguel Santoro. Esto se notó cuando la mayoría de los hinchas de Huracán abandonaron el estadio después del encuentro.

La imagen fue viralizada en redes sociales por una página partidaria de Independiente y allí los hinchas aprovecharon a dejar sus quejas, similares a las de la semana anterior. “¿Están esperando que pase una tragedia?”, “Den explicaciones, cuiden lo nuestro y garanticen la seguridad de los socios”, pidieron algunos.

Lo cierto es que, al no ser la primera vez, causa indignación, porque para esta semana debieron haber arreglado el desprendimiento que se dio en el otro partido de Copa Argentina. El arquitecto de Independiente había asegurado que se solucionaría y no generaría un peligro, pero no contó con que suceda en otro sector.

Desde el club no emitieron un comunicado respecto a la situación y los hinchas esperan una respuesta. Tampoco se sabe si se suspenderá el estadio, pero debería estar listo para este fin de semana donde Independiente recibe a Rosario Central el sábado 17 de agosto a las 15.

Se quebró una tribuna de la cancha de Independiente en medio del partido entre San Lorenzo y Vélez

El estadio Libertadores de América Ricardo Bochini de Independiente fue el escenario de la victoria de Vélez por 3 a 1 ante San Lorenzo por los octavos de final de la Copa Argentina. Pero luego de que terminara el partido, los hinchas evidenciaron que una de las tribunas de Independiente se quebró y podría haber desatado una tragedia.

La foto muestra la gravedad del asunto porque la tribuna popular sur baja Ricardo Pavoni se partió en dos. Las vigas que deberían unir se habían separado y visiblemente se veían los escalones desnivelados a punto de ceder. Esto preocupó porque se podía producir un colapso.