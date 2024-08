La semana que viene ingresará el pedido de autorización a la Legislatura, según le adelantó el ministro Guido Bisterfeld al jefe del bloque oficialista Espartaco Marín.

El gobierno provincial ya tomó la decisión de reestructurar partidas presupuestarias que le permitan atender la emergencia alimentaria y tiene la idea de que esa medida sea tratada por la Legislatura la semana que viene.

La situación es consecuencia directa de la falta de aprobación del «aporte solidario obligatorio»: las partidas destinadas a asistir a los sectores más vulnerables quedan agotadas y de algún lado el Ejecutivo tiene que sacar fondos que alivien esa situación urgente.

El ministro de Economía Guido Bisterfeld le comunicó la decisión al jefe del bloque oficialista, Espartaco Marín, según lo confirmó el propio diputado. Marín dijo, en diálogo con AM 1040 Antena 10: «hay que ver también si la oposición se sienta».

Fue una chicana a la actitud de los bloques del radicalismo, el tiernismo y el PRO, que ya no dieron quórum durante tres sesiones e impidieron el tratamiento de ese «impuesto a la riqueza».

No hay fondos

En las últimas horas, el ministro de Desarrollo Social, Diego Alvarez, había confirmado que el día 20 de agosto las arcas provinciales ya no estarían en condiciones de depositarles los $1.300 millones necesarios para el refuerzo alimentario a las 10 mil familias más vulnerables que reciben ese monto. «Producto de la devaluación y de las políticas de los libertarios, nos quedamos sin partidas. Ya no hay recursos para liquidar», dijo el ministro.

Marín reafirmó: «Si el Ejecutivo no reestructurara partidas, una persona que cobra mediante Tarjeta Alimentaria dejaría de hacerlo».

«Así que mandan la reestructura la semana que viene, y hay que ver también si la oposición se sienta», añadió el legislador.

El ministro Álvarez propuso públicamente que si el dinero no puede llegar «le pidan explicaciones a aquellos que no aprueban el proyecto. Nosotros previmos la situación: mandamos el proyecto hace 4 meses, fuimos a la Legislatura a explicar la situación y luego el gobernador Sergio Ziliotto los convocó y hubo un acercamiento. Pero la inflexibilidad de ciertos sectores hace que hoy estemos en esta situación. No les importa la gente».

«No hay costo político»

Tras la última sesión fracasada, Marín insistió en que «nuestro bloque y nuestro gobierno cedió en muchas de las cosas que pidió la oposición. Hay una estrategia parlamentaria para dilatar el funcionamiento de un poder del Estado».

Dejó en claro que el frente oficialista está sólido: «Los 15 legisladores, de distintas extracciones, y algunos tienen referencia directa con Carlos Verna, hemos dado muestra de presencia, acompañado con el mismo argumento, hemos sido coherentes y cedido en pos de un acuerdo».

«Es compleja la situación, hay un retaceo de fondos del gobierno nacional a nuestra provincia, en un contexto de aumento de la recesión y de la pobreza. La presencia del Estado es más imprescindible para los sectores humildes y la oposición no lo comprende. No amerita la herramienta de no brindar quórum en medio de una gravedad tan importante de la situación», consideró el jefe del bloque peronista.

También aclaró: «No considero que sea un costo político que el gobernador reciba a la oposición. ¿Cuál es el delito de que eso pase? Es un valor, una virtud. Verna también se reunía con la oposición. No es un costo».

ElDiarioDeLaPampa