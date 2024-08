El gobernador Sergio Ziliotto aseguró que los intendentes, que están en la «trinchera», le trasladan la demanda de la población afectada por la recesión económica.

El gobernador Sergio Ziliotto afirmó este martes que la ampliación del presupuesto con el aumento de impuestos a los bancos y al Casino tiene que salir «lo antes posible».

«La gente está esperando que nuevamente la política esté a la altura de las consecuencias y que en tiempos de crisis todos tengan como mínimo el acceso a un plato de comida», indicó en una rueda de prensa, luego de la presentación de un informe sobre los recursos hídricos provinciales, en la UNLPam.

«En este momento está el Ministro de Hacienda con todo su equipo explicándole a todos los diputados de qué se trata. Creo que hay muy buena predisposición y en eso creo que tenemos que valorizar el hecho de que nos vayan a escuchar, que vayamos a explicar y que nos escuchen en la Cámara de Diputados para explicar qué es lo que queremos hacer. Es incrementar un presupuesto en virtud de la aplicación lógica del aumento de recursos producto de la inflación y a su vez cómo lo vamos a distribuir», señaló.

«Yo hice un pequeño anticipo el otro día, que claramente ese presupuesto, es un recurso muy finito en épocas de recesión económica, en épocas de una fuerte baja de coparticipación federal y una retracción en cuanto a no envío de recursos coparticipables por parte del Gobierno Nacional, nos obliga a nosotros a ser día a día cada vez más eficientes», resaltó.

Ziliotto dijo que «así como explicamos de cómo se ingresan esos 234 mil millones de pesos, también explicamos cuáles son los objetivos que corresponden a esos ingresos que tienen que ver por la aplicación de la inflación. Vamos a incorporarle la posibilidad de cobrarle más impuestos a sectores que tienen mayor capacidad de contribución», subrayó.

Sobre los reclamos de las intendencias, reflexionó: «Cuando me junto con los intendentes, que me junto muy seguido, lo que aprovecho es el mensaje que me traen ellos porque son los que están en las trincheras. Realmente la gente está demandando. Sabemos bien que hay una gran recesión, una falta de actividad económica, cada vez menos trabajo, cada vez más demanda, y eso lo están viendo los intendentes».

