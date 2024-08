Un nene de seis años llevó un cuchillo y amenazó a un compañero en una escuela en La Plata. Según el testimonio del niño agredido, su compañero de primer grado se acercó y lo amenazó con «cortarle el cuello». La madre reclama el accionar del colegio y esperan hablar con las autoridades. «Estaban todos al tanto menos nosotros», expresó.

«El 90% de los padres no está al tanto de este episodio», expresó el periodista de Néstor Dib, para el programa La Mañana por la pantalla de C5N desde La Plata. En un principio, el ñino de seis años amenazó primero con «cortale el cuello» a su compañero la semana pasada. Durante el día de ayer, el mismo nene llevó un cuchillo y se sentó al lado de su compañero al que había amenazado y se lo mostró.

Según la descripción de la víctima el cuchillo era «como uno de los que se utiliza para comer». El episodio fue advertido por sus compañeros y alertaron a la maestra, quién decidió enviar a la dirección al pequeño agredido junto a otros 2 niños más.

«Ni la maestra ni la directora en ningún momento cuando yo vine a buscarlo ayer me notificaron de esto, y ya sabían que el nene la semana pasada había amenazado a mi hijo. Porque la mamá ayer, después de que se armó todo el lío, la mamá del nene en el grupo dijo que antes de venir le revisó la mochila», expresó la madre del niño de seis años en diálogo con C5N.

Además, añadió que «estaban todos al tanto menos nosotros. O sea, yo me enteré por mi hijo que tiene 6 años, y me lo contó diciendo, ‘bueno mamá, ya sabemos cómo es, se enoja un poco, se molesta y después se le pasa’. El nene que llevó el cuchillo no lo llevaron a dirección».

«Esto no viene de ahora, la directora se lava las manos», expresó otra de las madres de los alumnos de la Escuela N°2 en La Plata.