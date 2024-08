El diputado nacional macrista Martín Maquieyra está a un paso de ser designado en el directorio de la petrolera YPF, una noticia que fue confirmada desde el entorno del joven legislador oriundo de General Pico.

“La noticia está dando vueltas hace días, y si bien no hubo ningún llamado ni ofrecimiento en concreto es algo que está en las noticias”, dijeron a este diario desde el entorno de Maquieyra al tiempo que resaltaron “la capacitación” que el piquense realiza desde hace tiempo en la cuestión energética.

Maquieyra estuvo hace unos días en la refinería de YPF en la localidad bonaerense de Ensenada junto al diputado Cristian Ritondo y esa visita fue reflejada por el propio diputado piquense en su cuenta de la red social X.

Desde fuentes cercanas al legislador, dijeron no saber si el nombramiento “viene aparejado de alguna cuestión política de la negociación de gobierno y el PRO pero lo cierto es que faltan concretar varias cosas para que se concrete ese acuerdo macro”.

El periodista Iván Schargrodsky, en una extensa nota en el sitio cenital.com, dio por confirmado el ingreso de Maquieyra al directorio de la empresa que domina el mercado de los combustibles en el país.

“Al margen de los escarceos televisivos, la relación entre la Casa Rosada y el PRO en Diputados sigue su curso natural. El diálogo no sólo no se cortó sino que continúa la ‘construcción de confianza’ que se traducirá, en los próximos días, en un encuentro entre Caputo y Cristian Ritondo, el nombramiento de Martín Maquieyra como director de YPF y se hablaba de una cumbre entre Milei y Macri ayer por la noche que #OffTheRecord no logró confirmar”, escribió el periodista.

Comisión.

Maquieyra realizó una maestría en energía en el instituto de la UBA, y una especialización de gas y petróleo en la Austral, de acuerdo a fuentes de su entorno. Además, es vicepresidente de la Comisión de Energía en la Cámara de Diputados.

LaArena