El jefe de la bancada del FreJuPA, Espartaco Marín, hizo un balance del conflicto que mantuvo paralizada a la legislatura durante seis meses. Por qué el aporte solidario que salió «no es nuestro proyecto». La lectura de la sesión del jueves pasado.

El presidente del bloque del FreJuPa, Espartaco Marín criticó el doble discurso de la oposición legislativa, defendió el rol de la bancada oficialista y consideró que también tuvieron su rol en el desbloqueo del funcionamiento de la Legislatura Provincial, después de meses, algo a que no puede adjudicarse solo al gobernador Sergio Ziliotto.

«No somos quince boludos que estamos acá sentados», afirmó luego de que esta semana aprobara un aporte solidario «podado» y la ampliación del presupuesto provincial que incluyó el aumento de un impuesto a los bancos.

En la sesión del jueves pasado, Marín hizo una recorrida por el proceso de una legislatura paralizada durante meses por el desacuerdo en el aporte solidario presentado el 1º de marzo y la estrategia de la oposición de no dar quórum. Y puso énfasis en rechazar la lectura de que el desbloqueo de la legislatura es una victoria de Ziliotto: «Vi acá que hay algunos medios de comunicación que a veces son más papistas que el papa, se plantean una victoria del gobernador porque tenemos ampliación del presupuesto y tenemos cuatro o cinco meses de dilación del aporte solidario porque hay 15 boludos acá sentados».

«No es así, tenemos un bloque oficialista, acompañamos, también tenemos pensamiento propio, cuando se avanza, se avanza en conflicto, cuando se retrocede, se retrocede en conflicto, tenemos una ampliación del presupuesto, a partir de una iniciativa de nuestro gobierno que valoramos y que destrabó el conflicto, bien. Pero estamos todos ahí también», advirtió.

«Ahora tenemos un aporte solidario, tiene una sanción que no es la que queríamos, pero tiene una sanción, con los fondos del FODECO para los intendentes y con el aporte de los funcionarios», añadió.

«Este no es nuestro proyecto»

Marín explicó que el oficialismo fijó posición en cámara el jueves pasado y no impulsó dictamen en comisiones sobre el aporte solidario porque «este no es nuestro proyecto, esto es lo que quedó del proyecto del Poder Ejecutivo que envió en marzo, y estamos en agosto, entrando septiembre, este poder legislativo en los últimos tres meses no funcionó».

«No es nuestro proyecto porque nosotros pretendíamos mantener el impuesto a los que tienen más de cinco propiedades y a los automóviles de lujo, pero lo cedimos en pos de un acuerdo», insistió.

«Nuestro bloque presentó en marzo un proyecto que abarcaba mucho más de lo que se está aprobando ahora, para intentar gravar al 1%, a los bancos y al casino que incorporó este bloque, que no vino con el proyecto original», reafirmó.

«Entonces, lo que fue presentado en marzo fue pulido, las ramas se fueron cortando, se podó el árbol, por eso no es nuestro proyecto porque queríamos otra cosa, queríamos los 17.000 millones de pesos originarios que pretendíamos recaudar, el fijar posición en cámara tenía que ver con este sentido de la historia», detalló.

El financiamiento del refuerzo alimentario

Durante su intervención, Marín criticó que la oposición no acompañara finalmente la ampliación del presupuesto que giró Casa de Gobierno, y la aprobó por mayoría el FreJuPa, en soledad. «Lo que acaban de rechazar es el financiamiento del RAFE (refuerzo alimentario), sépanlo, porque dicen que les preocupa el hambre, que creo que es así, les creo, pero rechazaron el financiamiento, porque el financiamiento del RAFE es vía el proyecto de ampliación del presupuesto. Sepan que si hubiésemos votado como ustedes, no hay RAFE», les reprochó.

Marín lamentó que, pese a que dividieron el articulado, a pedido de la oposición, para que pudieran votar la ampliación del presupuesto, y rechazar en particular la suba de la alícuota a los bancos, finalmente rechazaron en general la ley. «No digo que esté bien o mal, pero nos sorprende», se quejó.

La coincidencia con parte de la UCR

Como cierre, Marín insistió con la posibilidad de una confluencia con parte del radicalismo hacia el futuro electoral, a partir de haber votado en forma conjunta -también con el PRO- el aprote solidario recortado. «Tenemos muchas coincidencias con parte del radicalismo, con muchos intendentes, el aporte solidario es un ejemplo. Me animo a decir que el radicalismo, o parte del radicalismo, no está a favor de la barrabasada que dijo el Ministro de Justicia, de que solo respeta la diversidad sexual en razón de funciones biológicas. No creo que en la posición del Estado, interviniendo como lo hace con este aporte solidario, tratando de generar recursos para los sectores más humildes de la sociedad, parte del radicalismo esté en desacuerdo, más bien creo lo contrario», remarcó.

«Entonces me parece que en el transcurso de estos tres años, como lo dije al principio de sesiones en el primero de marzo, vamos a ir viendo punto por punto, ley por ley, que hay algunas cuestiones en las cuales estamos de acuerdo», indicó.

«Tuvimos de acuerdo en el retiro anticipado voluntario, vamos a tener más coincidencias que disidencias, quizás no con el bloque de la oposición porque tiene su función legislativa, que las comprendo, fueron votados para oponerse, pero sí con muchos intendentes e intendentas de esta provincia, que tienen la misma postergación del gobierno nacional como la tiene nuestro gobierno provincial», completó.

