José «Maligno» Torres logró la medalla de oro en BMX freestyle y consiguió la primera presea de la delegación de Argentina en los Juegos Olímpicos de París 2024. A partir de su éxito, los medios de comunicación y las redes sociales tuvieron una invasión de contenido sobre el Maligno y el deporte.

La coronación del deportista argentino de 29 años generó el saludo de grandes figuras del deportes como Gabriela Sabatini (medallista de plata en Seúl 88) y Juan Martín del Potro (bronce y plateada en Londres 2012 y Río 2016, respectivamente). También los jugadores de fútbol: desde Paulo Dybala, pasando por Lionel Messi (oro en Beijing 2008) y hasta Julián Álvarez, quien busca subirse a lo más alto del podio.

La Araña le dedicó una historia al Maligno, quien este jueves reconoció en una entrevista que desea agradecerle personalmente por el gesto: «Me empezó a seguir y saqué captura antes de que me deje de seguir. La verdad es que me encantaría conocerlo en persona». Y enseguida, en diálogo con TyC Sports, aseguró que desea «ir a ver el partido contra Francia porque no pude disfrutar nada de los Juegos, ni siquiera fuimos a la ceremonia de inauguración».

En la misma línea, el cordobés demostró su sorpresa cuando recibió un mensaje del 10 de la Selección: «Cuando vi lo de Messi fue una locura. Le iba a contestar en el momento pero dije no, voy a responder cualquier cosa por estar emocionado, así que esperé para pensar y ver qué decirle (…) También me gustaría conocerlo».