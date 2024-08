Los bloques de la oposición, nuevamente, no dieron quórum para tratar el aporte solidario. No se llegó a un acuerdo con el oficialismo. El FreJuPa aceptó sacar a propietarios de autos e inmuebles del aporte, pero esa concesión no fue suficiente.

Los bloques de la UCR y el PRO, este jueves por la mañana, resolvieron no bajar a sesionar para tratar el aporte solidario, ya que no avanzaron las conversaciones para destrabar la situación, a pesar del acercamiento que hizo el gobernador Sergio Ziliotto y el pedido de los intendentes de la propia tropa durante la semana pasada.

A las 10.30 de este jueves se inició la reunión de Labor Parlamentaria y escucharon a la vicepresidenta Alicia Mayoral y al jefe de bloque del FreJuPa, Espartaco Marín, pero estos no llevaron alguna novedad para que puedan variar la postura, según adujeron.

Pasado el mediodía, se confirmó que se había caído otra vez la sesión. «Los no oficialistas sostenemos lo que dice la Constitución, que es una ley especial , ellos no quieren admitirlo. Nuestra postura es que vuelva a comisión», explicó una fuente opositora.

El miércoles la presidenta de la Cámara de Diputados, Alicia Mayoral, dio el paso formal de convocar a la sesión ordinaria de este jueves a las 11 horas. En el temario está el tratamiento de la ley de aporte solidario obligatoria, que hasta ahora tiene un dictamen del oficialismo y otro alternativo de las bancadas opositores.

Los asesores de los bloques conversaron este miércoles, a contrarreloj, para intentar consolidar el acercamiento que hizo el gobernador Sergio Ziliotto con la UCR y el PRO, la semana pasada, con el propósito de que den quórum y finalmente se trate la iniciativa. Sin embargo, hasta este jueves a la mañana, las negociaciones resultaron en otra frustración. Y en la reunión de Labor Parlamentaria, a pesar de que el peronismo aceptó que el tributo no afecte a propietarios de autos de lujo y más de cinco inmuebles, el nudo siguió atado.

La negociación en Labor

En Labor Parlamentaria los bloques opositores propusieron pasar el proeycto a comisión para destrabar las sesiones y buscar llegar a un acuerdo. Y también reafirmaron que quieren que se trate como ley especial, con una mayoría calificada, no simple. El oficialismo no aceptó.

Una novedad fue que el bloque oficialista aceptó sacar como fuente de financiamiento a los propietarios de autos de lujo y más de cinco inmuebles. Eso es una concesión importante del peronismo.

Sin embargo, el oficialismo no retrocede con que paguen el tributo, las entidades financieras. Ese es otro reclamo de los bloques opositores. «No estamos de acuerdo porque lo trasladan a los clientes», le ratificó la presidenta del bloque del PRO, María Laura Trapaglia, a El Diario.

«El Frejupa con sus declaraciones, va a decir que cedieron en todo, y esto no es así, porque en esos dos puntos que son la base del proyecto no lo hicieron. Cambio la composición de la cámara, tienen que entenderlo desde el PE y desde el bloque Frejupa», disparó un caballito de batalla del sector en esta discusión.

Después de la reunión de Labor Parlamentaria, el presidente del bloque de la UCR, Hipólito Altolaguirre informó que «si bien hay muchos puntos en coincidencia, no nos pusimos de acuerdo. Las disidencias es que para nosotros es una Ley Especial y el aumento de la alícuota de Ingresos Brutos para las entidades financieras. Quedamos con el oficialismo en seguir, mantener el diálogo y no descartamos en sesionar lo antes posible».

«Hay que aclarar que nosotros hemos presentado propuestas, nosotros pedimos que vuelva a la Comisión para poder trabajarla. Hay que ver si dentro del FREJUPA están todos de acuerdo en tratarla como una Ley general, para mí no todos están de acuerdo en el oficialismo, si lees la Constitución es clara y no te podés salir de ahí», reafirmó Trapaglia

Por su parte, los dos diputados del tiernismo, que no participaron del diálogo con el gobierno. Sandra Fonseca y Maximiliano Aliaga, de Comunidad Organizada, no se presentarán a la sesión si está el aporte sobre la mesa sin contempla que es una ley especial, como creen ellos.

El proyecto de ley del aporte solidario obligatorio fue presentado por Ziliotto el 1 de marzo, en la inauguración del período de sesiones ordinarias de la Cámara. Sin embargo, después de idas y vueltas, no ha podido tratarse en el recinto. La oposición se ha negado sucesivamente a tratarlo, no dando quórum, y paralizando prácticamente la actividad legislativa durante los últimos meses.

