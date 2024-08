La dura interna que atraviesa el gobierno de Javier Milei se profundiza cada día más y la relación con Victoria Villarruel ya parece haber sobrepasado el punto de no retorno. La diputada nacional por La Libertad Avanza, Lilia Lemoine, fue la encargada de seguir horadando este viernes a la Vicepresidenta y volvió a cargar con dureza contra ella.

Convertida en la voz tácita de Milei en esta disputa, Lemoine aseguró que Villarruel no cumple con su función, la volvió a acusar de tener una agenda propia y la criticó pro anunciar, días atrás, que impulsaría la reapertura de las causas de víctimas de las organizaciones armadas de los ’70.

«No está cumpliendo los roles como corresponde», disparó Lemoine en diálogo con CNN Radio, afirmó que «está haciendo campaña política proselitista» y señaló que «no está defendiendo a la gente que la acompañó».

«Para tapar mete un acto diciendo ‘vamos a meter a todos los montoneros presos’. Y yo digo, ¿quiénes? Porque el Poder Ejecutivo no es el Judicial», cuestionó sobre lo manifestado por la titular del Senado durante un acto.

«¿Por qué la vicepresidenta tiene que perseguir personas en democracia? También nos va a meter presa a la ministra de Seguridad que está trabajando bien», lanzó sin nombrar abiertamente a Patricia Bullrich.

En ese sentido, aseguró que «esa generalización me asustó» ya que «su imagen depende de su relación con Javier (Milei)». «No sos amiga, sos la vicepresidente y él es el Presidente», señaló.

Buscó además diferenciarse de Villarruel y señaló: «Yo a Javier lo adoro, lo voy a defender a muerte, por él hice todo lo que hice porque mi sueño era que el fuera presidente, lo banco. Pero no digo Javier es mi amigo, me quiere… Está sacando a relucir el vínculo para mantener (la idea) que está todo bien y está fingiendo demencia».

Lilia Lemoine pidió «que se ubique»

Días atrás la legisladora había acusado a Villarruel de tener una “clara agenda personal” y le pidió “que se ubique”. “El que gobierna acá es Javier Milei”, manifestó.

«Mátenme si quieren, díganme loca, lo que quieran, pero… Primero tranquilos, el que gobierna acá es Javier Milei, no Victoria Villarruel. Villarruel lo tiene que reemplazar si él no está en el país. ¡Uy, muchachos, qué miedo que me da! Pero no suele ser por más de dos días».

“Yo trabajo para todos los argentinos, pero tengo que seguir con las cosas que dijimos que íbamos a hacer, con nuestra ideología. Tengo que decir que me parece pésimo que la vicepresidente tenga una clara agenda personal que le hace no acompañarnos para evitar cualquier tipo de costo político”, aseguró en diálogo con Radio Zónica.

Y lanzó: «Se lo pido como argentina y cristiana que se mantenga en el rumbo que corresponde apoyando a las políticas de Javier Milei y aliados del PRO. Y que no se junte con castrochavistas, que no facilite nada que pueda ocasionar que nos quedemos sin un servicio de inteligencia que nos permita defender al Presidente».