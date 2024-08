Angela Carini anunció su retiro del boxeo luego del polémico combate en los Juegos Olímpicos de París 2024 contra la argelina Imane Khelif, quien la venció tras solamente 46 segundos después de recibir un duro golpe.

«Digo adiós al boxeo», afirmó la boxeadora italiana en una entrevista con el diario italiano La Stampa y profundizó en los motivos por los cuales decidió abandonar la pelea y despedirse del deporte.

Carini está segura de que no fue una derrota, sino que se retiró «con madurez» y recalcó que el enfrentamiento en su primera cita olímpica no era contra sus contrincantes, sino una batalla y desafío contra ella misma. La disputa principal de este combate radicó en la polémica de la deportista argelina hiperandrógina, Imane Khelif, quien había sido descalificada del Mundial de Boxeo el año pasado, por no superar los test y pruebas de género.

«Ya no quería pelear tras menos de un minuto. Recibí un golpe en la nariz y perdí el equilibrio, no respiraba así que dije basta», explicó Carini, y expresó que su bronca al finalizar el combate fue debido a la frustración y el dolor físico.

La italiana comentó que al subirse al ring pensó en su padre y en todos los esfuerzos que la llevaron hasta ese momento, pero recalcó que se arrepintió de no haber saludado a su oponente tras la pelea: «Cometí un error al no saludarla, salí del ring por enojo, pero no hacia mi oponente».

Asimismo, se mostró firme en expresar el análisis personal que realizó luego de pelear, pero dejó muy en claro su posición de permanecer fuera de las polémicas sobre Khelif: «Quería sacar todo de mí, independientemente de la persona que tenía delante. ¿Quiénes somos nosotros para juzgar? ¿Para decir qué está bien y qué está mal? Somos atletas, no somos jueces», concluyó.