En medio del escándalo por la denuncia de violencia de género contra Alberto Fernández, su abogada aseguró que la declaración de Fabiola Yáñez en el Consulado argentino en Madrid «no es válida».

A la salida de Comodoro Py, Silvina Carrieras habló con los medios y contó más detalles sobre la audiencia de este lunes: «Solicité que me notifiquen de todas las pruebas, se me autorizó y aceptó el cargo. Consideré que en esa resolución no vi que estuviese contestado o proveído por vuestra señoría. Se me contestó del día de la audiencia, día y hora».

En la misma línea, remarcó: «Para mí no es válida la declaración de hoy. Tenía una resolución que es inapelable para el Código. Revocó la resolución que había dado, dado que los cambios estaban pensados para no revictimizar a la víctima, lo que para mí está bien».

Acción seguida, puso en duda el testimonio de la ex primera dama tras su aparición pública: «Realmente si puede prestar declaración televisiva de muchas horas, exponerlo públicamente ante sociedad, no la revictimiza la situación».

Además se quejó de que no le dejaron entregar un pliego con preguntas «para para que mi cliente pueda ejercer su derecho constitucional que le corresponde», aunque aclaró que, «cuando se lo solicite, no habrá problema para que se presente a declarar».

Alberto Fernández, sobre Cristina Kirchner: «Me sorprenden sus afirmaciones cuando ella ha sido víctima de los medios».

El expresidente Alberto Fernández manifestó su asombro por las expresiones de la exvicepresidenta, Cristina Kirchner, luego de que se conociera la denuncia por violencia de género que realizó la exprimera dama Fabiola Yañez.

A través de una publicación realizada el viernes en X, la mandataria entre 2007 y 2015 aseguró que «Alberto Fernández no fue un buen presidente» y remarcó su postura ante las imágenes de Yañez: «No sólo muestran la golpiza recibida, sino que delatan los aspectos más sórdidos y oscuros de la condición humana. Permiten comprobar, una vez más y dramáticamente, la situación de la mujer en cualquier relación, se desarrolle ésta en un palacio o en una choza».

Ante estas afirmaciones, el exjefe de Estado entre 2019 y 2023 expuso -en una entrevista en el diario El País- su distancia de la visión de CFK: «No comparto la mirada que tiene de mi Gobierno y del que ella también fue parte. Y me sorprenden sus afirmaciones en cuanto a lo que se difunde en los medios cuando ella ha sido víctima de los medios».

En tal sentido, Alberto Fernández volvió a advertir su perplejidad por los dichos de Cristina Kirchner y aclaró que no ejerció violencia física: «Y mucho más cuando siempre contó con toda mi solidaridad y acompañamiento frente al linchamiento mediático que padecía. Reitero que no he sido el autor de ninguna golpiza”.