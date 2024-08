El Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) dio a conocer que una familia integrada por una pareja y dos hijos necesitó $900.648 para no ser pobre en julio. Además, el mismo grupo requirió de al menos $405.697 para no ser indigente.

De esta manera, el costo de la Canasta Básica Total, que marca el umbral de pobreza, aumentó un 3,1% en julio con respecto a junio, mientras que subió un 261,8% interanual y acumula un alza del 81,7% en lo que va del año.

En tanto, la Canasta Básica Alimentaria, que señala el umbral para no caer en la indigencia, se incrementó un 3,1% en el séptimo mes del año en comparación con junio. Además, creció un 263,4% interanual y lleva un aumento del 68,6% en lo que va de 2024.

También, el Indec expuso que una familia compuesta por tres integrantes necesitó de $717.020 para no ser pobre en julio y de $322.982 para no ser indigente.

En esta línea, el organismo encabezado por Marco Lavagna marcó que un hogar con cinco integrantes requirió de al menos $947.283 para no caer en la pobreza y $426.704 para no ser indigente. En tanto, una persona necesitó $291.472 para no ser pobre y $131.294 para no caer en la indigencia.

La inflación de julio fue de 4% y acumula 87% en lo que va del año

El Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) informó este miércoles que la inflación de julio fue del 4% por lo que el acumulado en los primeros siete meses de 2024 alcanzó a 87%. La inflación interanual fue del 263,4%.

Se trata de la cifra mensual más baja de la gestión de Javier Milei tras fuerte suba de la inflación que generó la devaluación que impulsó su Gobierno. La cifra estuvo por encima a la prevista por la cartera económica, donde aseguraban que iba a estar por debajo de los 4 puntos.

La división de mayor aumento en el mes fue Restaurantes y hoteles (6,5%) y Bebidas alcohólicas y tabaco (6,1%) por el incremento en cigarrillos. Le siguieron Vivienda, agua, electricidad y otros combustibles (6,0%) por las subas en Alquiler de la vivienda y gastos conexos y Suministro de agua.

La división con mayor incidencia en todas las regiones –excepto en la región Noreste– fue Alimentos y bebidas no alcohólicas (3,2%), donde se destacaron los aumentos de Frutas y Verduras, tubérculos y legumbres. En la región Noreste la mayor incidencia la tuvo Vivienda, agua, electricidad y otros combustibles (6,0%) por los incrementos de Electricidad, gas y otros combustibles, Alquiler de la vivienda y gastos conexos y Suministro de agua.

Las dos divisiones que registraron las menores variaciones en julio fueron Prendas de vestir y calzado (1,6%) y Transporte (2,6%).