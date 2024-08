La exprimera dama Fabiola Yañez se refirió por primera vez al festejo de cumpleaños realizado en la Quinta de Olivos durante el confinamiento obligatorio por la pandemia de Covid-19 y desmintió al expresidente Alberto Fernández al asegurar «yo no organicé ningún brindis».

La imagen de la escandalosa reunión en la quinta presidencial se dio a conocer públicamente en agosto de 2021, un año después de que ocurriera y fue desaprobada por buena parte de la sociedad. El entonces jefe de Estado se desligó de la responsabilidad del encuentro y la dejó caer sobre su mujer. “Mi querida Fabiola convocó a un brindis que no debió haberse hecho”, deslizó en una conferencia de prensa.

Durante la entrevista exclusiva que le brindó a Infobae, Yañez apuntó contra su expareja y recordó que la responsabilizó «más de una vez» por ese festejo. «Incluso teniéndome sentada frente a él en un lugar con muchísima gente, él dando una conferencia con muchísimos periodistas. Y lo volvió a repetir estando yo sentada enfrente de él y embarazada. Lo volvió a repetir», expresó.

Consultada por la organización del encuentro, aseguró que no puede dar nombres. «No puedo hablar de eso. No puedo decirlo», indicó y explicó que solo «algunos» de los que aparecen en esa foto era amigos suyos. «Era mucha gente que trabajaba dentro de Olivos. El personal de la Casa Rosada trabajaba en la Jefatura de Gabinete. Solo en Olivos hay 80 empleados. Entraba gente todo el tiempo, pero a trabajar», describió.

«Salieron a echarme la culpa por esas fotos que habían aparecido de golpe, que se habían guardado durante un año. Esto fue todo hecho, obviamente, a propósito. ¿No? Si no, hubiese salido antes», afirmó.

Entonces mencionó que fue responsabilizada por los resultados que el Frente de Todos obtuvo en las elecciones legislativas de 2021. «Creían que ganaban las elecciones y perdieron. Todos los días se me repetía: “Por culpa tuya. Perdí un gobierno por culpa tuya. Este gobierno perdió las elecciones por culpa tuya. Por culpa tuya. Por culpa tuya”. ¿Cómo un gobierno va a caer por una foto mía? Por favor», reveló.

«Otro juego psicológico que me hicieron. Como decir que perdieron las elecciones legislativas por mi culpa. Me lo repetían todos los días. Elecciones legislativas que el peronismo históricamente jamás ganó. Me echaron la culpa. Porque él se desligó de la responsabilidad de haber hecho esa reunión, haber estado ahí, haberlo hecho y echarme la culpa y decir que yo organicé un brindis. Yo no organicé ningún brindis. Eso no es verdad», manifestó y contradijo las palabras de su expareja.