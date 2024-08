El bloque de diputados de la UCR no puede quedar bien con dios y el diablo. Los 28 intendentes de su fuerza piden que den quórum para sancionar el aporte. Sus socios del PRO y Comunidad Organizada quieren más concesiones, arrodillar al PJ.

El bloque de diputados provinciales de la UCR se encuentra frente a un dilema. Una situación en la que es necesario elegir entre dos opciones igualmente buenas o malas, según el cristal con la que se observe. Pero los márgenes se achican y lo obligan a hacer una opción que no deje conforme a alguien.

Los diputados y diputadas de la UCR volvieron a no dar quórum en la Legislatura Provincial, junto a sus socios del PRO y de Comunidad Organizada, para tratar el aporte solidario obligatorio. Es la tercera vez ya. Y ahora a pesar de que el bloque del FreJuPa cedió, dio un paso para tratar de concretar el acercamiento. Dejó de lado el «impuesto» a los dueños de autos lujosos y cinco inmuebles.

Este jueves, la bancada que comanda el diputado Hipólito Altolaguirre primó la idea de no «romper» la alianza opositora conformada con la UCR y Comunidad Organizada que desde diciembre del año pasado les ha permitido marcar el ritmo de la legislatura y obtener presidencias de las comisiones. Macristas y tiernistas se muestran intransigentes. No quieren sumar un impuesto a nadie y pretenden que el oficialismo admita que se trata de una ley especial que necesita mayoria calificada, no simple.

Esta postura de los legisladores de la UCR tiene vuelta dentro de su propio partido. Apenas hace una semana los intendentes del interior provicial los convocaron a una cumbre en Ataliva Roca. Allí les exigieron que faciliten el tratamiento de la ley porque necesitan fondos y buena sintonía con Casa de Gobierno para enfrentar la crisis social y económica y el ajuste que impacta en las gestiones.

Los intendentes consideran ahora un «desaire» que, a pesar de lo charlado en ese encuentro, hayan reincidido en la herramienta de no da quórum. Y le reprochan que se dejen marcar la estrategia por los «talibanes» del PRO y del tiernismo.

La diferencia de criterios ya tiene tribuna este mismo viernes. Es que el Comité Provincia de la UCR tiene convocada una reunión ampliada en Colonia Barón. Allí los diputados, y el jefe de la bancada, Hipólito Altolaguirre deberán dar explicaciones y escuchar cuestionamientos.

«Tenemos dos agendas distintas, tuvieron tres sesiones en el año y la responsabilidad de la UCR es mayor con 28 intendencias al PRO. Mientras ellos juegan a la casita, a nosotros se nos desarma con el contexto que estamos», dijo un intendente consultado.

Por su parte, el presidente del Comité Provincia, Federico Guidugli, ya se adelantó en las últimas horas a destacar los cambios en la iniciativa a pedido del radicalismo y que el Frejupa haya cedido en algunos puntos. «La próxima sesión que se convoque, debería solucionarse este tema», emplazó en declaraciones de prensa.

El dirigente consideró positivo que se haya avanzado en acuerdos con el oficialismo para mejorar la ley, como por ejemplo que se saque el inmobiliario y los vehículos, y la implementación del Fondo de Desarrollo Comunal (Fodeco) para los municipios. «Era lo que buscábamos y pedíamos, que el oficialismo analice que la ley podía ser perfectible y de hecho se ha avanzado en ese sentido», acotó.

Desde los intendentes hace rato que plantean que las necesidades de los municipios son urgentes e inmediatas, los tiempos legislativos son otros, y es difícil compatibilizar ambos ritmos. «El radicalismo es la principal fuerza de la oposición en la provincia de eso no hay dudas. Y hoy se está trabajando en conjunto con el PRO de manera parlamentaria, fortaleciendo los puntos en común, y vamos a seguir haciéndolo. Sin embargo, en algunas situaciones tienen que prevalecer las responsabilidades. En este caso, nosotros sí tenemos responsabilidades con 28 municipios. Debe prevalecer eso. Desconozco la postura del PRO, pero debería ir en sintonía con la UCR», cerró.

