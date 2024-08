Los docentes universitarios reclaman que perdieron el 55% de poder adquisitivo desde el comienzo del mandato de Javier Milei y, como la paritaria que ofrecieron desde el Gobierno de la Ciudad es del 5% en dos cuotas harán un paro total de 72 horas que comienza el lunes.

El docente universitario Antonio Rossello explicó en C5N: “Ayer hubo una falsa paritaria porque el Gobierno ofrece a quienes ganan $301 mil el 3% para agosto y el 2% para septiembre. Es realmente una burla, somos los docentes peores pagos del país” y contó que le siguen Jujuy y Mendoza.

En cuanto al dinero destinado a las universidades que desató la marcha en todo el país por el desfinanciamiento, aseguró que luego de que anunciaran que iban a destinar el 70%, los números de la inflación siguieron subiendo. “La inflación fue mayot a 120%”, indicó Rossello.

También consideró que no hay posibilidad de diálogo para poder definir el aumento: “No hubo paritarias, fueron aumentos unilaterales”. Además reveló: “Apareció gente de Sturzenegger (Federico) en la reunión.

Luego habló con números: “Un docente de hasta 10 años de antiguedad cobra menos de $150 mil. Esto produce renuncias en la docencia universitaria. Con $142 mil ponele que le toca estar en sede cercana ¿cómo pagás el combustible o en transporte? ¿cómo pagás?”

“Ellos dieron un 270% de aumento en algunas universidades se cobró, en otras no. No hay para becas estudiantiles, ahora está estancado en $20 mil.Con eso no pagás el transporte”, se indignó y contó que estás promoviendo una marcha general para el 9 de septiembre.