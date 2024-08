La Comisión de Poderes, Peticiones y Reglamentos llevó a cabo una segunda reunión en la que se definió convocar a un plenario junto a Asuntos Constitucionales para la próxima semana para definir si se conformará una comisión investigadora específica para indagar sobre el encuentro entre los diputados libertarios y los genocidas detenidos en el penal de Ezeiza o y si habrá alguna sanción para los legisladores. A paso lento, avanza el tema que hizo estallar la interna en el bloque de La Libertad Avanza.

Durante el encuentro, se escucharon los testimonios de representantes de organismos de derechos humanos como Taty Almeyda; Cecilia de Vincenti (hija de Azucena Villaflor); la ex detenida y sobreviviente al terrorismo de estado Margarita Cruz; Guilermo Pérez Roisinblit (nieto de la vicepresidenta de Abuelas de Plaza de Mayo, Rosa Roisinblit); Mabel Careaga (hija de Esther Ballestrino de Careaga, integrante del Grupo de la Iglesia de la Santa Cruz); y la exdiputada y querellante en juicios de lesa humanidad, Myriam Bregman.

No obstante, no se contó con la presencia de ninguno de los seis diputados involucrados en la visita a Ezeiza, se repasaron varios episodios en primera persona de lo vivido en los años de terrorismo de estado. Se recordaron las torturas y las atrocidades realizadas por militares como Alfredo Astiz o Juan Carlos Vázquez Sarmiento, ambos fotografiados con los diputados de La Libertad Avanza el pasado 11 de julio.

Cecilia de Vicenti, hija de Azucena Villaflor, relató cómo fue el último día en que vio a su mamá y le pidió empatía a los diputados. “Tengan la historia presente”, agregó. Mabel Cariaga, por su parte, contó cómo fue que Astiz se infiltró en Madres de Plaza de Mayo y en la Iglesia Santa Cruz para luego marcar gente que fue detenida. A su tiempo, Taty Almeyda exigió que se conforme la comisión investigadora para indagar sobre el encuentro en Ezeiza.

La comisión presidida por Silvia Lospennato no tiene las facultades para llevar adelante investigaciones, sino que es la que define las facultades disciplinarias y el procedimiento de aplicación de la Cámara de Diputados. Además, los proyectos que fueron puestos en tratamiento respecto de la visita a Ezeiza, tienen giro a la comisión de Asuntos Constitucionales, que preside el diputado Nicolás Mayoraz.

Como hasta el momento sólo se reunió la comisión de Poderes que convocó Lospennato, si se hubiera emitido algún dictamen, tendría que iniciarse de cero el trámite en la comisión comandada por Mayoráz. Por este motivo, finalmente se definió que la próxima semana habrá un plenario de ambas comisiones para evaluar la continuidad en el tratamiento.

Vale aclarar que, desde Unión por la Patria, en acuerdo con algunos diputados de los bloques dialoguistas, pidieron que Nicolás Mayoráz (que formó parte de uno de los grupos de Whatsapp que publicó el fin de semana Lourdes Arrieta) ceda su lugar en la presidencia. Entienden que no puede quedar en manos del diputado libertario la definición de convocar o no a una reunión que investigue un hecho en el que está involucrado directamente.

Mayoráz, en principio, se comprometió a cederle su lugar a María Eugenia Vidal para el procedimiento sobre este tema, aunque aclaró que (en línea con los dichos de Javier Milei) “no es su agenda”. “Sabía, pero no fui, no participé” dijo Mayoráz y agregó “no voy a permitir que me digan que formo parte de un plan de impunidad”, en respuesta a los dichos de Cecilia Moreau que impugnó su participación en la conducción de la comisión de Asuntos Constitucionales.

Aún no se sabe con claridad qué sucederá la próxima semana en la reunión plenaria. Una opción es que se avance con la conformación de una comisión especial investigadora -como pretende UxP- y otra es que se defina algún tipo de sanción o disciplinamiento a los diputados en el marco del art. 66 de la CN. Ambas deben pasar sí o sí por el recinto, es decir, que luego de que el plenario de comisiones emita despacho, tiene que ser votado por el pleno.

Desde el bloque mayoritario, pretenden investigar a fondo, dado que si se pide la sanción o expulsión de los diputados libertarios que fueron a Ezeiza, los números están más difíciles de conseguir. Consideran que actualmente hay más voluntad que hace algunas semanas para avanzar en una investigación y que es una oportunidad para evaluar las responsabilidades en la Cámara, independientemente de si asistieron o no al encuentro del 11 de julio.

En caso de que se avance con la primera alternativa, para que se conforme la comisión investigadora, primero se debe pasar por el recinto y luego comenzar la investigación. Si fuera alguna sanción a los diputados, se definirá finalmente con los votos del pleno.