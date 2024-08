El ministro de Hacienda, Guido Bisterfeld, aseguró que el gobierno nacional no respondió la contrapropuesta de La Pampa para continuar con recursos provinciales las obras públicas desfinanciadas por la gestión de Javier Milei y advirtió que Nación «es dialoguista con las provincias a las que somete».

«Hace unos meses, nos citó Caputo, nos reunimos en la Comisión Federal de Impuestos todos los ministros y la Nación pero Caputo no apareció. Después no nos convocaron más. El gobierno nacional boicotea siempre las reuniones, pero las provincias nos pusimos firmes y nos empezamos a reunir hace dos meses», dijo Bisterfeld sobre la falta de contacto con el ministro de Economía de la Nación.

«Con otras provincias que se dicen dialoguistas tienen contacto, pero con La Pampa no, por el convenio de la obra publica que analizamos y contestamos. El convenio decía que la provincia se tenía que hacer cargo de la obra y renunciar a la deuda de Nación. Le contestamos que nos hacíamos cargo de la obra pero que seguiríamos reclamando la deuda. ¿Qué pasó? Nunca nos respondieron. Nunca más nos respondieron», siguió.

«Las otras provincias, seguramente presionadas financieramente y que necesitan del apoyo de Nación para renegociar las deudas que tienen, deudas internacionales y deudas con Nación también, han firmado. Pero no es por eso que sean dialoguistas, Nación es dialoguista con las provincias a las que somete», advirtió Bisterfeld.

Déficit cero, ¿a costa de qué?

El ministro dijo ante los diputados que «estamos totalmente de acuerdo con el déficit cero y el mejor ejemplo es la provincia de La Pampa, pero a costa de qué, con la gente adentro, siempre, porque para nosotros sería muy fácil dejar de pagar la jubilación para el déficit cero o no cumplir con la transferencia a los municipios. También el déficit cero es muy fácil, recortar los jubilados y bajar Bienes Personales».

Siguiendo en esa línea, resaltó que «históricamente» el déficit cero (equilibrio en las cuentas públicas) «es una política de Estado, tener las fortaleza financiera, pero para tener independencia económica y soberanía política porque así nos puede apretar la Nación y podemos decidir libremente qué nos conviene y qué no le conviene a los pampéanos».

Bisterfeld criticó el paquete fiscal de Milei porque «se le bajó Bienes Personales» para beneficiar «a quienes tienen capital por más de 100 millones de dólares. Es impresionante» y cuestionó los aumentos de tarifas del primer semestre que generaron «ganancias fabulosas para las grandes empresas como Aeropuertos Argentina 2000, Techint, Metrogras que aumentó 120% el cargo fijo, consumas o no consumas gas, están incrementando la rentabilidad».

Además, explicó que «hay un montón de cosas por las que estamos en contra del gobierno nacional» y «queremos el déficit cero pero no de esta forma».

Deuda.

El ministro Bisterfeld también advirtió por la deuda previsional que acumula el gobierno nacional con La Pampa, ya que desde el 11 de diciembre, Milei desfinanció completamente el sistema de jubilaciones pampeano, incumpliendo la legislación vigente.

«Hay leyes que estipulan cómo y cuándo deben transferir de déficit previsional, y eso generó una catarata de juicios de la Nación como ya presentó La Pampa, Córdoba, Entre Ríos, que es un gobernador aliado, porque ya es insoportable sostener el no envío de fondos de las cajas previsionales», señaló.

A modo de ejemplo de las deudas públicas, recordó que Maximiliano Pullaro (gobernador de Santa Fe) anunció que «le va a entablar un juicio a Nación porque no cumplió con lo que firmaron de obra pública. O sea firmaron la transferencia de deudas públicas y en aquellas obras que se comprometía a financiar Nación no lo está haciendo».