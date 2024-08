La Asociación de Trabajadores Estatales de La Pampa (ATE) reclamó la apertura de las paritarias en el mes de agosto.

La reapertura estaba acordada (por la paritaria cerrada en julio) para el mes de octubre entre los gremios estatales y el Gobierno pampeanoa.

El pronunciamiento lo dio el cuerpo de delegados y delegadas de ATE. «Queremos manifestar nuestro absoluto respaldo al pedido del frente de gremios estatales por la apertura de paritarias sectoriales y municipales en toda la provincia», expresaron.

«Llegado agosto creemos que es imperioso que el ámbito de negociación entre la patronal y las y los trabajadores de las diferentes reparticiones y localidades se abra, ya que urge avanzar en reivindicaciones en materia de derechos para las y los compañeros, como así también, reclamamos la ropa de trabajo en los lugares que aún no se ha hecho la entrega efectiva de la misma», aseguró.

«Seguir esperando no es una opción para nosotros y nosotras que representamos a nuestros compañeros de los diferentes sectores y servicios», afirmaron. «Entendemos que producto de las políticas del gobierno nacional la crisis económica se ha profundizado, nuestra moneda se ha devaluado, nuestros sueldos quedaron por debajo de la línea de la pobreza y la liberación de precios que implementó el gobierno nacional fue el complemento para acorralar a las y los estatales, no queremos dejar de mencionar que el salario no es ganancia y no estamos de acuerdo con ese impuesto a las y los trabajadores», dijeron.

«Por eso exhortamos al Gobernador Sergio Zilliotto a que convoque a abrir las diferentes paritarias sectoriales y municipales para el tratamiento de los temarios que se presentaron oportunamente en el mes de Febrero», reclamaron.

El último acuerdo entre los estatales y el gobierno pampeano fue en julio. La oferta acordada fue una 10 % de aumento a cobrar con los salarios de julio, un 4 % adicional a cobrar con los salarios de agosto. Además una cláusula gatillo con los salarios de septiembre para equiparar la inflación del trimestre. Y se había fijado la próxima reunión paritaria para el 8 de octubre de 2024.

ElDiarioDeLaPampa