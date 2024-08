El legislador del PRO, Martín Ardohain, votó a favor de limitar el derecho de huelga, por un lado, y en contra del financiamiento de las universidades, por el otro.

El diputado nacional del PRO, Martín Ardohain, le pidió a la docencia que «se ajuste el cinturón», que no haga paros y que haga un sacrificio con «sueldos miserables». De esa forma, defendió su voto negativo para el financiamiento universitario y el apoyo a la limitación del derecho a huelga, con la aprobación de la educación como servicio esencial.

«La estrategia del Gobierno Nacional es que los números cierren y había dos proyectos anteriores para acompañar y ellos directamente ponen en riesgo esto de bajar la inflación, de mantener los números», dijo, en primer lugar, respecto a la media sanción, que no acompañó, del financiamiento universitario.

«Es lo que nos tienen acostumbrados, la parte positiva es que se pudo declarar a la educación como esencial», contrastó.

– En las universidades dijiste que el objetivo del Gobierno Nacional es que los números cierren, que haya equilibrio fiscal. No lo entienden así desde las universidades ni desde los sindicatos que están teniendo varios reclamos en estos momentos. De hecho, terminamos un par de 72 horas -le consultaron en CPEtv.

-Lo de los gremios es muy discutido porque muchísimos docentes no se sientan representados por esos gremios. Más allá de que la situación para los docentes, y lo vemos nosotros en la Universidad de La Pampa, son miserables los sueldos, pero no son de estos últimos 6 meses, vienen muy mal. Los gremios no representan a esos docentes, más allá del peso que tienen, cuando tuvo elecciones acá, fíjate lo que hicieron para que los docentes o las listas que iban por afuera de la estructura no pudieron participar, fue un escándalo. O sea, es más de lo que se quejan. Hay que ser muy respetuoso, hoy toda la sociedad, los jubilados, los docentes, muchísimos sectores de la sociedad están muy mal económicamente, pero los argentinos apostaron por un Presidente que les quiere dar un orden, y después una reestructuración de salarios que hace falta ya, que hacía falta ayer, pero hoy aprobar una ley que no se va a poder cumplir, ¿de dónde se van a pagar esos salarios? Se va a emitir, o sea, deuda no se puede pedir, porque no hay más, se gastaron todo el crédito. La única forma de dar estos salarios es con emisión.

-Pero están dando partidas presupuestarias millonarias a organismos como por ejemplo la SIDE…

-Eso se trata la semana que viene y yo creo que si el Gobierno Nacional no lo aclara bien, tampoco lo van a aprobar, o sea, no se lo van a aprobar porque si no hay para jubilados, no hay para docentes, no va a haber para la SIDE, pero ese es un trabajo del Gobierno que tendrá que dar sus explicaciones, que uno lo intenta entender por qué lo puede hacer, pero puede ser en un escenario de conflicto, de atentado, el mundo está muy complicado, puede ser un atentado contra la persona, yo no me puedo imaginar a Argentina hoy si el Presidente sufriera un atentado o una desgracia.

-Ese equilibrio fiscal, ¿puede ser sin educación pública, sin salud pública, se están recortando fondos? Están advirtiendo que las universidades pueden cerrar, el segundo cuatrimestre peligra la continuidad del segundo cuatrimestre, ya estamos viviendo paros.

-Yo no quiero pelear con los docentes porque aparte son los que ponen el cuerpo todos los días, tienen la responsabilidad de enseñar a nuestros chicos, pero esos chicos que hoy salen con muy malas condiciones preparados, no pueden entrar a las universidades, no pueden conseguir trabajo cuando terminan el colegio.

-¿Cuánta responsabilidad tiene el Gobierno en eso y en lo presupuestario? Digo, cuando no están las condiciones dadas para que haya una educación de calidad en ese sentido.

-Enorme, enorme, ¿en 8 meses destruyeron la educación?. No, chicos, venimos de 30 años de mala educación, o sea, todavía los chicos que entraron este año no terminaron el colegio, lo que quiero decir es, acá venimos con muchos años…. Una cosa importante, cuando se declara la educación esencial, no va a solucionar todos los problemas, pero que los chicos estén en el aula es una ventaja. No es en contra de los gremios, no es en contra de los paros, no es en contra de los docentes, es que por lo menos que los chicos estén en la escuela, el grande se puede defender, tiene otras herramientas. Los alumnos son cautivos.

-¿Cómo se compensa esa dicotomía entre, bueno, tenemos salarios malos, pero igual tenemos que seguir yendo a trabajar para garantizarlo?

– Pasa en salud, pasa en educación, pasa en la policía, vos no podés parar un país, la única opción que hay es acomodar las cuentas y hacer un esfuerzo como estamos haciendo todos los argentinos y el pueblo lo está haciendo porque hoy sigue, nos puede gustar más o menos el Presidente, pero sigue habiendo un acompañamiento social mayoritario. Bueno, si algún día se termina, habrá otra opción. Mientras tanto, yo estoy entre los que digo, la opción es trabajo, esfuerzo, ajustarse el cinturón y salir para adelante. No veo otro escenario.