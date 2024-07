Tras su salida de Gran Hermano, Juliana Scaglione -más conocida como ‘Furia’- comenzó a recibir diferentes propuestas. Entre ellas, estuvo la invitación al Circo Rodas, en su debut de la temporada 2024. En las últimas horas, se conoció la cifra millonaria que cobró la exparticipante del reality por ser invitada en el evento que se inauguró en la Avenida Crovara y General Paz.

Como podía anticiparse, la exparticipante del reality más famoso del país se llevó todas las miradas. De hecho, lució un estilo de cuero negro de pies a cabeza y sus clásicos lentes de sol, posó frente a las cámaras y también habló con la prensa. Sin embargo, no fue una invitada más y formó parte de uno de los trucos de magia más relevantes arriba del escenario.

Furia sufrió un accidente en el escenario del Circo Rodas.

Sin ir más lejos, su participación dio lugar a un momento que se volvió viral en el mundo del espectáculo, porque un miembro del elenco debía introducir la exparticipante a un compartimento y se terminó golpeando la cabeza por la rapidez en la que lo hizo.

Por supuesto, la participación de Juliana Scaglione no fue gratis. Por el contrario, su remuneración fue bastante alta y “La Criti” lo reveló así: «La chica Furia cobró 10.000 dólares».

Al equivalente del dólar blue en el día de hoy, sería igual a 14.100.000 pesos. De todas formas, La Criti aclaró que no todo el dinero es para ella: «Tengamos en cuenta que 5.000 se lo queda Kuarzo porque es la productora que hace Gran Hermano porque tienen un contrato los chicos que, durante 4 años, todo lo que ellos generen artísticamente, se queda el 50% la productora».

Otros invitados del Circo Rodas

Furia Scaglione no fue la única persona que pasó por la alfombra roja. También estuvieron otros famosos como Viviana Saccone, Virginia Gallardo, Gisela Bernal, Mónica Farro, Matías Ale, Josefina Pouso, Marcela Tauro, Norberto Marcos, More con Flow y los ex participantes de Gran Hermano Alfa, Flor Cabrera y Damián Moya.