El arquero de la Selección argentina, Emiliano Dibu Martínez, palpitó la gran final de la Copa América 2024 de este domingo frente a Colombia y respondió sobre una posible definición desde los 12 pasos: «Los penales para mí son suerte 100%. Podés estudiar mucho, pero no todos son iguales. He agarrado penales que eran totalmente lo opuesto a lo que había estudiado. Trato de mirar la pelota y no tanto al jugador», expresó.

En conferencia de prensa junto al entrenador de la Selección, Lionel Scaloni, el arquero de Aston Villa se mostró confiado en la previa de la cuarta final consecutiva que disputará con la Albiceleste: “Si me decís que voy a jugar mi cuarta final a esta edad, nunca lo hubiera planificado. A los 12 años me fui a la pensión del Rojo, a los 17 me fui a Inglaterra por un sueño, me costó muchísimo más de lo que yo esperaba. Pero no cambiaría mi carrera para nada, soy el arquero que soy gracias a eso», relató.

Además, brindó sus sensaciones ante el duelo definitivo con Colombia: «Hoy estoy muy ilusionado por jugar esta final, como si fuera la primera que juego. Y además es mi primera final de Copa América con gente, eso me da un plus”.

Por otra parte, el Dibu opinó sobre los incidentes posteriores al partido de Uruguay y Colombia, que podría derivar en una dura sanción a los jugadores uruguayos: “La reacción de Darwin Núñez y Olivera es entendible, no me ha pasado pero debe ser desesperante. No sé cuantas personas no reaccionarían así, creo que casi nadie. Nos pasó algo parecido en el Maracaná», continuó.

«Mañana va a haber mayor tensión porque es una final, la gente puede llegar a tomar más alcohol. Creo que tenemos que reforzar la seguridad y dividir un poco más a la gente», solicitó una de las figuras de esta Copa América de Estados Unidos.

En una constante de todo este torneo continental, las críticas al campo de juego volvieron a aparecer en la conferencia. El Hard Rock Stadium, el estadio de la final, no está en las mejores condiciones y el 1 de Argentina lo hizo saber: «Al campo lo veo mañana en la entrada en calor, no sabía que hubo un recital hace poco en el estadio. De última se me quedará enganchado el pie en el calentamiento, ja», chicaneó Martínez.

Por último, habló sobre el fanatismo de los niños en los últimos años con sus actuaciones en la Selección: “Ser el superhéroe de los chicos es lo que más me llena el corazón. Yo fui chico, he estado llorando para que me firmen una camiseta. Si yo veo un chico llorando tengo que parar porque es eso que yo sentía», se sinceró el Dibu.

«Que todos hagan tu bailecito, tu coreo, me llena la motivación de hacerlo por ellos. Uno piensa en los chicos y hay que motivarlos de alguna manera”, concluyó.