¿Cuál fue hoy la localidad más fría de La Pampa?.

Según el Sistema de Estaciones Meteorológicas Provincial del Ministerio de la Producción del Gobierno de La Pampa, fue Victorica, con 13.1 grados bajo cero.

A continuación, te mostramos el ránking oficial de las localidades más hasta las menos frías durante el transcurso de este congelado lunes 8 de julio.

Victorica -13,1

Pichihuinca -12,4

25 de Mayo -12,4

El Carancho -11,6

I. Luiggi -10,4

Santa Rosa -10,2

Winifreda -10,2

Santa Isabel -9.9

Conhelo -9,9

Rancul -9,6

Realicó: -9,5º

General Acha -9,4

Trilí -9,3

La Humada -9,2

Lonquimay -8,8

Limay Mahuida -8,3

Relmo -8

Parera -8

Arata -7,8

E. Castex – 7,4

A. Roca -7,4

Alta Italia -7,3

Quehué -7,2

Puelches -7

Cereales -6,9

Puelén -6,5

Casa de Piedra -6,6

Alpachiri -6

El Tala -6

C. Barón -5,9

Macachín -5,9

Guatraché -5,8

La Matilde -5,6 (Lihuel Calel)

La Adela -4,8

J. Arauz – 4,3

El Durazno -3,7

La Reforma +2,5

Red.

La Dirección de Agricultura informó que la red de estaciones meteorológicas cuenta con 47 estaciones diseminadas a lo largo y ancho de la provincia. Su fin es recabar datos que colaboren en el seguimiento, estimación y optimización de la producción agrícola de la región como incrementar la rentabilidad, disminuir el riego, etc. y así poder planificar acciones estratégicas a corto, mediano y largo plazo.

Esto permite no sólo mejorar la eficiencia de los procesos sino también a tener una predicción de niveles productivos.

Por otra parte, brinda datos básicos y pronósticos del clima desde una web.

El sistema otorga datos de las diferentes variables meteorológicas, como por ejemplo, precipitaciones, temperatura, radiación solar, velocidad de viento, temperatura del suelo y humedad, entre otros.

Estos datos pueden incorporarse a modelos que permitan la elaboración de productos como índice de sequía, riesgo de incendio, riesgo de heladas, etc. También permiten el cálculo de evapotranspiración (ET), indicador vital para saber con precisión cuándo, cómo y cuánto regar, o conocer si las condiciones del tiempo son las adecuadas para realizar o no aplicaciones de agroquímicos. Las estaciones, contribuyen a la toma de decisiones estratégicas relacionadas con las plagas y enfermedades, como así también para realizar aplicaciones de plaguicidas de uso rural bajo las condiciones meteorológicas adecuadas.