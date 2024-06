La secretaria de la Mujer, Géneros y Diversidad, Gabriela Labourié, advirtió sobre la “deshumanización general en todo lo relacionado con las políticas públicas destinadas a las mujeres, géneros y diversidades” como consecuencia del “retroceso abrumador” en la temática por parte de la Nación.

“No sorprende nada de lo que está pasando, es preocupante porque hay un retroceso abrumador. Habíamos logrado un acercamiento con la subsecretaria, aunque tampoco había demasiada claridad en lo que iba a pasar”, dijo Labourié sobre la eliminación del ex Ministerio de la Mujer que estaba a cargo de Claudia Barcia.

A principios de junio, la Subsecretaría de Protección contra la Violencia de Género había sido traspasada al Ministerio de Justicia y una semana después fue disuelta. “Es muy triste lo que está pasando, despareció todo organismo que trabaje en la temática”, dijo la funcionaria pampeana, entrevistada en el programa La Parte y el Todo de la TV Pública Pampeana.

–En la era Milei, La Pampa perdió más de 800 puestos de empleo formales, ¿cómo impacta eso en la familia, en las políticas de género?

–Hay una mayor necesidad y participación de mujeres en lo que tiene que ver con el empoderamiento, el emprendedurismo, en la necesidad de salir a trabajar, porque muchas son cabeza de familia y hay un vaciamiento de las políticas públicas tan grande a nivel nacional, que desde el gobierno provincial estamos tratando de llegar a esas mujeres con herramientas para que puedan salir adelante y llevar una ayuda más a su hogar, más allá de todo lo referido a las violencias que siempre aumentan por la crisis, porque cuando el dinero no alcanza la situación en la familia se pone más tensa y muchas veces repercute en la violencia hacia la mujer y los hijos.

–Creo entender que en el voto a Milei hay una especie de posición en contra de la igualdad de género, se mezcla todo, hasta el lenguaje inclusivo, pañuelos verdes, y no hay un debate…

–Hay una deshumanización general de todo lo relacionado con las políticas públicas destinadas a las mujeres, a los géneros, a las diversidades, pero el primer violento es el presidente (Milei) que habilita que la gente se anime a decir estas cosas. En lo que tiene que ver con la desaparición del acompañamiento a las mujeres víctimas de violencias, a las diversidades, hay todo un avasallamiento de las políticas públicas. Son luchas que llevaron mucho tiempo y creíamos que eran temas que no teníamos que volver a tratar. Y esto no solo afecta a las mujeres, porque vemos áreas como Desarrollo Social, Salud, Educación, que son avasalladas y vaciadas un montón de políticas nacionales y ministerios de gran envergadura terminan reducidos en secretarías, afectando cuestiones que abarcan en forma transversal a toda la sociedad. En esto, los temas de mujeres, géneros y diversidades directamente pasan desapercibidos y no se hablando dentro de las políticas públicas.

En La Pampa, “continuidad”.

La secretaria Labourié, intendenta de Jacinto Arauz en uso de licencia, planteó que en La Pampa “tenemos la decisión política del gobernador Ziliotto de continuar las políticas públicas”, vinculadas a las mujeres, géneros y diversidades, y resaltó que “el gobierno provincial está haciendo lo que no hace Milei”.

Siguiendo en esa línea, destacó “las políticas públicas que prioriza nuestro gobernador para que no le falte a nadie un plato de comida, que desarrollo social, seguridad, educación y salud, sean una prioridad y a nosotros nos dio la posibilidad de trabajar con total libertad para llegar a las mujeres, diversidades, en acompañamiento y atención, eso nos da la tranquilidad de trabajar y que cada pampeano y cada pampeana donde estén, vivan donde vivan, tengan sus derechos garantizados”.

–Es una tarea difícil desde el momento en el que en La Pampa ganó Milei, el perfil de su votante, en una parte esta imbuido de una intención que va en contra de las políticas de género…

–Sí, pero hay también un voto enojo. Mucha gente lo votó enojada por lo que hicieron o no hicieron otros y decía que Milei no iba a hacer lo que decía, pero ahora se dan cuenta que lo está haciendo. Muchos piensan que La Pampa es una isla, y no lo es. Y es preocupante hasta cuando la gestión del gobernador va a resistir a este embiste que hay hacia la provincia porque parece hasta personal a esta altura y es lamentable.

–Sobre todo porque hay gobernadores que no eran de Milei y privilegian pequeñas concesiones que Nación les debe por un cambio de posición, hay mucha defección, el presidente pone a prueba las identidades sobre si uno está a favor de políticas públicas o apoya este intento de disgregación nacional…

–Es muy preocupante, porque en La Pampa hay también argentinos y argentinas, no solo pampeanos, y esta lucha que lleva adelante el gobernador Ziliotto junto al gobernador de la provincia de Buenos Aires (Axel Kicillof) quedaron solos en esta resistencia.

–También le pasó a Carlos Verna con Mauricio Macri, ¿no?

–Sí, no nos van a doblegar tan fácil a los pampeanos. La Pampa se sigue haciendo respetar.

