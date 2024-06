En el marco del aniversario por los 50 años de la muerte de Juan Domingo Perón, el gobernador bonaerense, Axel Kicillof, encabezará este lunes un acto en la Quinta de San Vicente en el cual buscará bajar el tono de la interna con la presencia de todas las vertientes del peronismo, así como poner en valor la gestión, mientras busca el crecimiento de su imagen a nivel nacional.

La última vez que el gobernador encabezó un acto importante fue hace más de un mes, en el Plenario de la Militancia en Florencio Varela, donde se plantó como un modelo diametralmente opuesto al de Javier Milei y reunió a distintos dirigentes del espacio, aunque sin la presencia de La Cámpora y con cantos de “Axel presidente” de fondo. En esta oportunidad, la foto va a ser más amplia.

Desde la provincia de Buenos Aires confirmaron a C5N.com que se invitó a todos los espacios del peronismo, incluido el presidente del PJ bonaerense y diputado, Máximo Kirchner, que ya confirmó su presencia, con la posibilidad abierta de que pueda pronunciar algunas palabras. “La idea es que todos puedan tener voz”, aclararon desde la organización.

El acto comenzará a las 11 con un recorrido por la inauguración de la puesta en valor de la Casa y Casa de Huéspedes de lo que fue la residencia de Perón y Evita, mientras que alrededor del mediodía se dará lugar a los discursos. Si bien es un acto de tinte institucional, se espera la movilización de alrededor de 4 a 5 mil personas.

Del acto participará todo el Gabinete bonaerense, incluidos los ministros relacionados con La Cámpora que no estuvieron presentes en Varela, intendentes, presidente de los partidos justicialistas de cada municipio, movimientos sociales y gobernadores, entre los que estaba confirmado el riojano Ricardo Quintela. Desde el Frente Renovador confirmaron la invitación hacia Sergio Massa, Malena Galmarini y todos los intendentes y legisladores del partido, aunque no informaron si participarán o no.