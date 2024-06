El senador Martín Lousteau, quien además es presidente de la UCR a nivel nacional, se mostró junto al gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, en un encuentro partidario que se realizó en la capital provincial, al que elogió al asegurar que «Santa Fe es el ejemplo para tener un futuro presidente radical en la Argentina».

«Quiero felicitarlos por elegir Santa Fe para este encuentro porque Santa Fe es el camino por muchas cosas. Primero porque en estos momentos en el que está haciendo tan atacada es la provincia cuna de la Constitución Nacional; segundo, porque Santa Fe es el emblema del federalismo productivo y porque es el ejemplo de cómo se puede transformar algo que parecía una pelea desigual para demostrar a la sociedad, que este es un partido que tiene coraje, que tiene dirigentes con coraje, como Maxi, y a partir de construir esa identidad, gestionar bien», indicó Lousteau en la apertura del plenario.

«Debemos juntarnos para poder hacer lo mismo que hicieron todos ustedes acá, porque Santa Fe es el ejemplo para tener un futuro presidente radical en la Argentina», agregó el senador radical.

Pullaro y Lousteau compartieron el acto que inauguró el encuentro que las cinco organizaciones de la UCR realizaron por primera vez en los 133 años de historia del partido. Se trata de la Juventud Radical, Franja Morada, la Organización de Trabajadores Radicales, UCR Diversidad y el Foro de Intendentes.

«Nosotros no podemos tener miedo a competir, no podemos tener miedo a perder por nuestras ideas y después no podemos tener miedo de gestionar defendiendo nuestras ideas, Maxi Pullaro y el radicalismo de Santa Fe es un ejemplo de todo eso», sostuvo Lousteau durante su discurso.

«Estamos todos de acuerdo que hay que hacer un ajuste, la pregunta es cuál es la naturaleza de ese ajuste y cómo se distribuye y no que paguen los jubilados que no saben cuánto van a cobrar a fin de mes o las pymes que no pueden saber cuánto les va a llegar de servicios y alquiler», concluyó el senador, marcando distancia con el gobierno de Javier Milei

Por su parte, Pullaro se definió como «un hombre de la UCR y de Evolución» y cree «en las ideas que representamos».

«Como militantes, estamos convencidos que nuestro desafío es que nuestro partido construya poder para llevar a cabo las transformación y para eso es fundamental el poder del partido, porque en Santa Fe no gobierna una persona, acá gobierna la UCR, que tomó la decisión de marchar en unidad y con una coalición para transformar la realidad», remarcó.

«Quiero dejarle un mensaje a los correligionarios de todo el país, salgamos de los lugares de comodidad y vayamos a gestionar en lugares incómodos para cambiar la realidad», concluyó Pullaro.