El ministro de Seguridad Horacio di Nápoli considera que la solución a la superpoblación y el hacinamiento sería la construcción de una cárcel, pero la obra pública sigue paralizada por decisión de Nación.

La sobrepoblación de los lugares de detención a cargo de la Provincia están excedidos en un 50 por ciento y no hay reales soluciones inmediatas.

Así lo reconoció el ministro de Seguridad de la provincia, Horacio di Nápoli, que admitió que esa situación se está volviendo inmanejable. La misma circunstancia se reproduce en otros puntos del país.

El ministro cree que una verdadera solución sería la construcción de una cárcel, un planteo que la Provincia evalúa desde hace tiempo, pero que parece lejana a partir de que el gobierno nacional le puso freno absoluto a la obra pública.

Di Nápoli dijo que la problemática fue planteada de manera formal en el Consejo Federal de Seguridad, donde encontró respaldo unánime» ante la consulta.

«En la provincia tenemos un problema con la superpoblación. Nos quedamos cortos con el convenio que firmamos con la provincia de San Luis y estamos barajando con el gobernador (Sergio Ziliotto) la construcción de una cárcel en la provincia; pero hoy por hoy estamos con cero recursos por decisión de Nación», apuntó el ministro.

Dijo: «Hoy estamos por comenzar la ampliación de la Alcaldía de Pico, con 20 plazas más y otras 40 plazas más en Santa Rosa, pero con eso no vamos a solucionar la superpoblación, esto se resuelve con la construcción de una cárcel. Tenemos una superpoblación del 50%, si tiene que haber 10 detenidos en un lugar, tenemos 15 privados de la libertad», apuntó en declaraciones a Radio Kermés y agregó: «estamos sobrepasados por mucho».

Consultado sobre cómo llevan la situación en las alcaldías, comentó: «este no es un problema de hoy, pasa hace 25 años y en todas las provincias», dijo. Agregó: «lo sobrellevamos con la policía que los está cuidando, pero que no está capacitado, necesitamos personal adecuado».

El ministro protestó sin eufemismos:»El servicio penitenciario nacional no está cumpliendo con la cantidad de cupos que nos deben dar, además, con los detenidos les tenemos que garantizar la cercanía familiar. Ante la imposibilidad de no tener a todos los privados de la libertad en La Pampa, garantizamos cada quincena que la familia viaje para verlo, pero no se puede seguir así».

«El privado de libertad no es un pedazo de carne que se tira atrás de las rejas, se tiene que hacer un trabajo con ellos, porque después cuando ese privado de libertad está bajo el régimen el Ente de Políticas Socializadoras, hay que tutelarlos y nuestro deber es reinsertarlos en la sociedad, por más que a muchos les pese», sentenció. El Ente de Políticas Socializadoras de la provincia tiene en este momento 900 personas tuteladas.

F:ElDiarioDeLaPampa