El gobernador de La Pampa, Sergio Ziliotto, encabezó el acto de entrega de 39 viviendas del plan «Mi Casa» y de servicios en General Acha. Además, recorrió la obra de la Travesía Urbana y el Promeba junto al intendente Abel Sabarots, que brindó su apoyo al mandatario ante el recorte de fondos de parte del gobierno nacional: «Vamos a acompañar al Gobernador en toda decisión política para defender el derecho de los pampeanos, sin importar el color político», aseguró el achense.

«Hace casi 5 años dije que General Acha necesitaba una reparación histórica y vamos a cumplir con cada una de las obras y acciones que nos comprometimos», afirmó el mandatario provincial. Ante el recorte de fondos a la provincia y la crisis económica generada por el gobierno nacional, Ziliotto defendió el «Estado presente» en La Pampa y aseguró: «Quiero que quede muy en claro que no vamos a retroceder ni para tomar envión. Vamos a seguir defendiendo a cada pampeano y pampeana y vamos a seguir defendiendo la provincia de La Pampa». La inversión total actualizada en las 40 viviendas de General Acha es $1.856.098.798,23. Durante el acto se entregaron 39 viviendas porque hay una impugnación que resolver.

«Cumplir con la palabra».

En el discurso, Ziliotto dijo que «estar en General Acha es venir a reivindicar la palabra empeñada. Estamos ante una coyuntura política, institucional y económica que nos hace mucho daño a La Pampa como un Estado federal. No hay ninguna medida del gobierno nacional que nos haga cambiar el rumbo ideológico de lo que pensamos que debe ser un Estado presente al servicio de los pampeanos. Por eso, estamos entregando viviendas en muchas localidades de la Provincia».

Agregó que «nada me va impedir a mí que no cumpla con la palabra empeñada. Hace casi 5 años dije que General Acha necesitaba una reparación histórica y vamos a cumplir con cada una de las obras y acciones que nos comprometimos. No tengo ninguna duda que seguiré viniendo a General Acha». Comentó que «vamos a seguir construyendo viviendas en cada una de las 80 localidades y vamos a venir a General Acha a inaugurar viviendas y a inaugurar la Travesía Urbana».

Sobre el mejoramiento del barrio del oeste, explicó que la provincia se hará cargo de esa obra ante el abandono del gobierno nacional. «Esa obra emblemática y estratégica que es resolver los problemas de los desagües pluviales nos vamos a hacer cargo si el Gobierno nacional nuevamente nos da la espalda a a La Pampa. No tengan dudas que también voy a venir a inaugurar esa obra», enfatizó.

Viviendas.

Ziliotto defendió la política de viviendas que tiene el gobierno provincial y les dejó un mensaje a las familias adjudicatarias: «Ahora tienen su casa, acaba de terminar el periodo de demandar un derecho, mañana empieza la etapa de asumir responsabilidades. Estas 39 familias han pagado la primera cuota antes de acceder a la vivienda. Ese dinero va a ir exclusivamente para que más pampeanos y pampeanas tengan su vivienda».