El gobernador Sergio Ziliotto planteó la necesidad de que el gobierno nacional «empiece a cumplir» con la transferencia de recursos, entre los que se encuentra la millonaria deuda por el déficit previsional, y no descartó la posibilidad de reclamar ante la justicia por los fondos que Nación adeuda a La Pampa en todo concepto, por una suma de $18.000 millones.

«Nosotros tenemos en claro nuestro horizonte: Nación no solo no está cumpliendo con transferencias no automáticas sino que tampoco está cumpliendo con recursos que son de las provincias a partir de pactos fiscales federales. Somos 13 provincias que sostenemos el déficit y pagamos los salarios, en el caso de La Pampa con el 82% móvil y la misma actualización que tienen los activos», dijo Ziliotto.

El gobernador habló con la prensa tras la firma de un convenio con la UNLPam para establecer la gratuidad del boleto universitario. Afirmó que «esperemos que empiecen a cumplir» desde el gobierno nacional y destacó: «Nosotros, en defensa de los intereses de La Pampa, agotaremos todas las vías administrativas en el marco de la Constitución, e iremos al Poder Judicial a reclamar vía demanda los recursos de las pampeanas y los pampeanos».

Entre enero y febrero, el gobierno de Javier Milei no giró los recursos para cubrir el déficit previsional de la provincia, por lo que el gobierno pampeano debió cubrir con fondos propios ese desfinanciamiento. La deuda llega a $3.400 millones, unos $1.700 millones mensuales. «Se están violando las normativas desde todo punto de vista. No podemos hablar de fondos discrecionales, no son fondos que el presidente decide cómo los gasta o no los gasta. Están totalmente anclados en leyes», advirtió Ziliotto.

Siguiendo en esa línea, el mandatario manifestó que «hoy por hoy el gran problema que tenemos es la incertidumbre: le pasa a las finanzas personales, a las empresas y a las provincias. No tenés previsibilidad de lo que puede pasar». Insistió que su gestión hace «las cosas como corresponden, manteniendo una histórica austeridad y utilizando de la mejor manera una fortaleza financiera que tenemos desde hace mucho tiempo».

Facultades delegadas, no.

Consultado sobre la última reunión de los gobernadores en la Casa Rosada con el jefe de Gabinete, Nicolás Posse, y el ministro del Interior, Guillermo Francos, Ziliotto dijo que oyeron los argumentos del gobierno central «en lo que ellos creen conveniente para avanzar en el sostenimiento del modelo económico que llevan adelante», pero rechazó la implementación de Ganancias y las facultades delegadas, en la nueva intención de Milei en avanzar en ambos temas.

«Las provincias escuchamos al gobierno nacional en que creen conveniente para avanzar en el sostenimiento del modelo económico que ellos llevan adelante. Y recibimos cuál es el esquema de lo que el Gobierno enviaría como lo que llaman Ley Ómnibus. Son 9 capítulos de los cuales tenemos el título», explicó el gobernador.

Además aclaró que «lo que quedó claro es que el que define es el Congreso de la Nación», aunque «nosotros a rajatabla vamos a defender la división de poderes. Claramente hubo rechazo a una de las medidas que es las facultades delegadas y también las privatizaciones». Remarcó que los gobernadores de la Patagonia mantendrán su posición de «rechazar la implementación nuevamente del impuesto a las ganancias para los trabajadores».

Patagonia.

Ziliotto anticipó que la próxima semana se reunirán los representantes de las seis provincias patagónicas para hablar sobre «la agenda energética y de desarrollo» de la región.

En esa línea, afirmó: «Hay cuestiones que nos atraviesan a todos en la región patagónica, la importancia que tiene la región en la generación de energía y como esa energía vuelve a la Patagonia con un crecimiento exponencial en el precio y los costos que pagamos los patagónicos».

Por último, señaló que es «un debate para unificar seis proyectos provinciales en un proyecto regional, y la semana que viene ya se empiezan a reunir los representantes de la Patagonia en los dos temas que pusimos en marcha: la agenda energética y la agencia de desarrollo».