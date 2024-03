El Hospital René Favaloro fue escenario, testigo, de un hecho casi insólito: una pareja de jóvenes santarroseños tenía fecha de casamiento para ayer a la noche, pero -sorpresivamente- se adelantó el parto de la beba que esperaban y dieron el sí a la misma hora programada, pero en una habitación del centro asistencial santarroseño.

Oriana Vázquez y su pareja Ezequiel García, ambos de 23 años de edad, dieron en sí ante la presencia del juez de Paz santarroseño, Rubén Funes, que se llegó hasta al lugar para -obviamente- facilitar el trámite.

«La verdad es que fue algo totalmente inédito, hemos casado en muchos lados, hasta en las cárceles, pero nunca en un hospital, cuando una mamá estaba a punto de dar a luz», dijo este sábado el juez Funes ante una consulta de El Diario.

Funes también explicó cómo surgió la idea del casamiento. «En realidad, ellos tenían el turno para casarse hacía un tiempo, se iban a casar en el registro ayer a las 21:00 horas», contó.

Y agregó: «pero a la mañana llama al juzgado este chico García y pide hablar conmigo… me explica la situación en la que estaban pasando, y que su pareja ya estaba internada. Hasta me pide disculpas y me solicita sacar una fecha de casamiento para más adelante».

Fue justo en ese momento que la propuesta vino de Funes a García. «¿Y no querés que los vaya a casar al hospital?… se me ocurrió decirle. Ni bien me escuchó, me dijo que sí así que nos pusimos a organizar todo y nos llegamos hasta allá a la misma hora en que estaba programado el casamiento acá en el registro».

Además de la obligada presencia de los testigos, Erica Miranda -que además será la madrina de Athenea- y Mateo Savedra, de la boda también participaron la médica responsable del área de Obstetricia y las enfermeras del sector.

«Fue todo muy rápido, una sorpresa», contaron este sábado a la mañana Oriana Vázquez y Ezequiel García en diálogo con El Diario, en la misma habitación donde se casaron y con Athenea en sus brazos. Están juntos desde hace unos 9 años. «Teníamos unos 15 años cuando nos pusimos de novio», contó Oriana.

El nacimiento de Athenea estaba previsto para el 14 de abril, pero se adelantó casi un mes. «Gracias a Dios fue un parto normal, sin problemas», destacaron ambos.

Oriana tuvo que internarse en el hospital el pasado jueves a las 22:40 horas porque tenía pérdidas. «Me quedé acá, estaba todo normal dentro de todo y de golpe empecé a dilatar… y cuando quise acordar nació, casi que no tuve trabajo de parto», destacó.

Ezequiel trabaja desde hace dos años en el sector de «Empaque» del Frigorífico Carnes Pampeanas. «Justo estaba de vacaciones, así que la pude acompañar a Oriana en todo momento», resaltó el joven con una sonrisa que no puede sacar de su rostro por el momento de felicidad que viven por estas horas.

Fuente:ElDiarioDeLaPampa