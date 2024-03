La posible incorporación de militares de Estados Unidos en la Hidrovia vuelve a estar en el centro de la relación bilateral entre Argentina y Paraguay.

El gobierno paraguayo siempre tuvo la intención de sumar los ingenieros de las fuerzas militares estadounidense para terminar el tramo paraguayo de la ruta marítima pero se topó con la resistencia de la oposición y las provincias del Norte Grande que calificaron la movida como una violación de la soberanía dado que no contaba con la autorización de ningún de los dos Congresos.

Ahora los gobernadores condenan la presencia militar de EEUU en la Hidrovia impulsada por Paraguay

En efecto, el primero en intentar avanzar en ese sentido fue Horacio Cartes en 2016 pero fue el entonces embajador en Paraguay, Eduardo Zuain, durante el gobierno de Mauricio Macri quien alertó a la canciller de ese momento, Susana Malcorra. La operación se terminó abortando y tiempo después, Zuain fue trasladado.

Ahora, Paraguay quiere volver con la iniciativa y parece tener el gesto de Argentina que tanto esperaba. La nueva administración de la Autoridad General de Puertos (AGE) tiene listo un entendimiento con el gobierno de los Estados Unidos para «iniciar un proceso de colaboración conjunta e intercambio de información y gestión con el Cuerpo de Ingenieros del Ejércitos estadounidense».

Ese memorándum cuenta con la firma por el secretario de Empresas y Sociedades del Estado de la Jefatura de Gabinete de la Nación, Mauricio Gonzalez Botto, el Embajador de los Estados Unidos, Marc Stanley, el Interventor de la AGP, Gastón Benvenuto y el representante del Cuerpo de Ingenieros de Estados Unidos para Latinoamérica, Adriel McConnell.

Marc Stanley, embajador de Estados Unidos.

El Congreso de Estados Unidos autorizó el año pasado a los ingenieros de su país para trabajar en temas de navegación, catástrofes naturales y otras tareas pero con el telón de fondo de monitorear y evitar la presencia de China.

«Esto va a generar un quilombo tremendo con las provincias del norte», dice una fuente al tanto de la situación que considera que esto podría detonar el pacto de mayo y volver a abrir un enfrentamiento con los lideres territoriales de ese sector.

Paraguay apura el ingreso de capitales de Estados Unidos en la hidrovia y se prepara una fuerte presencia militar

Cabe recordar que en 2022 el Parlamento del Norte Grande y todas las legislaturas provinciales rechazaron de plano la idea de Asunción. Ahora no habría razones para pensar que una reacción diferente.

El ingreso de Estados Unidos en el tramo paraguayo de la Hidrovia le metió tensión a la licitación que estaba en marcha en la Argentina durante el gobierno de Alberto Fernández donde sectores del kirchnerismo impulsaban el ingreso de China, principal rival geopolítico de la potencia del Norte. Con el tiempo y las demoras, China perdió interés en sumarse a la concesión.

En Paraguay ven con buenos ojos la decisión pero no alcanzaría para tomar la misma decisión, ya que, contaría con la resistencia de Brasil.

No obstante, como para Estados Unidos la posible presencia de China es un problema este giro de Argentina podría generar las condiciones para el objetivo de Washington de instalar una base en la Triple Frontera para garantizarse el flujo comercial.

El Jefe de Estado intentó dotarse de facultades extraordinarias en la Ley Ómnibus para autorizar el ingreso de Fuerzas Armadas extranjeras a territorio argentino pero quedó frenado con el fracaso del proyecto en Diputados. Ahora depende de la autorización de la Comisión de Internacionales de la Cámara Baja.

«Más allá de su misión; su particular carácter militar obliga a preguntarse en calidad de qué ingresará estos efectivos a la Argentina. Porque siendo fuerzas extranjeras, se requiere la autorización del Congreso Nacional para su ingreso, en el marco de la Ley 25.880, tanto para casos de ejercicios militares combinados con fuerzas nacionales, como para cualquier otra actividad que la ley no contemple o sobre la cual no excluya puntualmente el requisito de autorización».